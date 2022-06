Clima de consumo na Europa continua a cair em maio

Clima de consumo continua a cair © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Continua no negativo o clima de consumo na Europa, que em maio caiu para -7,5 pontos (contra -7,2 em abril). Os dados são da GfK Portugal, que esclarece ainda que em Portugal, apesar da subida de nove pontos relativamente ao mês anterior, o clima de consumo permanece com uma perspetiva muito negativa, com -35 pontos.

Também as expetativas salariais e a propensão para comprar melhoraram no nosso país, com subidas de 7 e de 1 ponto, respetivamente. No entanto, estas subidas não conseguiram atingir patamares positivos e as expetativas salariais apresentam -23 pontos e a propensão para comprar está com - 27 pontos.

No que ao panorama geral europeu diz respeito, as expetativas económicas continuam em clima negativo, apesar de ter existido uma subida de 3 pontos em maio. Só a Alemanha apresenta expetativas menos negativas.

No indicador das expetativas salariais registou-se uma subida de 3 pontos, mas ainda continua negativo. Neste ponto, são a Lituânia e a Hungria que apresentam indicadores menos negativos, ambos com - 4 pontos.

Quanto à propensão para comprar em maio, manteve-se igual na Europa, com -22 pontos. A Hungria, a Itália e a Bulgária são os países que têm indicadores positivos: +26, +3 e +2, respetivamente