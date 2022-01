Clima de consumo na Europa continua em baixa em dezembro de 2021

© Adelino Meireles / Global Imagens

O clima de consumo na Europa continuou a cair em dezembro, face a novembro, tendo as expectativas económicas, salariais e a disposição para compras também apresentado variações negativas, segundo dados da GfK Portugal.

Em comunicado, a GfK precisa que o clima de consumo na Europa recuou de 16,4 pontos em novembro para 12,8 pontos em dezembro, enquanto as expectativas económicas variaram em -8 pontos relativamente a novembro, com a Letónia, Croácia e Bulgária a registarem as maiores subidas (+18, +16 e +15 pontos, respetivamente). Já Portugal viu as suas expectativas económicas subirem dois pontos.

Por sua vez, o indicador das expectativas salariais caiu dois pontos, com a República Checa, Dinamarca e Bulgária a registarem as maiores subidas (+14, +10 e +10 pontos, respetivamente). Portugal caiu quatro pontos em relação a novembro e passou a apresentar um indicador negativo (-1 ponto).

No que diz respeito ao indicador relativo à propensão para comprar, caiu face ao mês anterior, apresentando um valor de -4 pontos, com Bulgária e Bélgica a registarem as maiores subidas (+8 e +7 pontos, respetivamente). Em Portugal, a predisposição para comprar caiu três pontos, mantendo-se o indicador negativo em -23 pontos.