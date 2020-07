Clima de consumo sobe em junho em Portugal

O clima de consumo em Portugal subiu em junho, acompanhando a tendência de melhoria a nível europeu ao nível das expetativas económicas, salariais e a disposição para adquirir algum produto/serviço, de acordo com os dados da GfK.

Em maio, as expetativas económicas, salariais e a disposição para adquirir algum produto/serviço apresentaram um crescimento “muito ligeiro”, tendência positiva que se mantém em junho.

“As expetativas económicas é o indicador que apresenta o crescimento mais notável, ao subir 16 pontos em relação ao mês anterior”, refere a GfK.

A Áustria (+21 pontos) e a Polónia (+20 pontos) registam as maiores subida. Em Portugal, as expetativas económicas subiram 9 pontos face ao mês anterior. “Ainda assim, durante este mês, quase todos os países continuam a apresentar expetativas económicas negativas, exceto a Alemanha e a Grécia, muito provavelmente devido à retoma, ainda progressiva, do consumo.”

O indicador das expetativas salariais também revela uma subida geral de 14 pontos para a Europa, com a Croácia (+24 pontos), França (+23 pontos) e da Polónia (+19 pontos) a registarem as maiores subidas. Portugal apresenta uma subida de 10 pontos face a maio. “Neste indicador já existem vários países que revelam expetativas salariais positivas como é o caso da própria Croácia, da Bulgária e da Áustria”, refere a empresa de estudos de mercado.

A predisposição para comprar teve igualmente uma evolução positiva a nível europeu (+8 pontos). “Em Portugal, a predisposição para comprar apresenta um crescimento ligeiro de 4 pontos, enquanto a França e a Eslováquia registam a maior subida em toda a Europa”, destaca a GfK.