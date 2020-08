Cluster automóvel enfrenta “realidade de desemprego inevitável”

Quase 90% das empresas do cluster automóvel português recorreram ao lay-off simplificado devido às quebras de atividade sentidas no pico da pandemia, medida que colocou perto de 68 mil, de um total de 75 mil trabalhadores, total ou parcialmente em casa. Para este ano, as previsões apontam para uma quebra de 30% no volume de negócios, atirando as vendas dos 12 mil milhões registados em 2019 para cerca de 8,4 mil milhões – valor que faz recuar o desempenho desta indústria ao nível de 2014.

Face a esta conjuntura, o cluster enfrenta “uma realidade de desemprego inevitável” a partir de setembro, quando termina o impedimento das empresas que recorreram ao lay-off de avançar com despedimentos, diz Jorge Rosa, presidente da Mobinov – Associação do Cluster Automóvel. Para inverter este cenário, o responsável reclama a criação de uma linha de apoio específica.

O governo já está a par das reivindicações do setor, que exporta 98% da produção e está dependente da recuperação das economias de Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha, os principais mercados, para recuperar fôlego. Mas ainda não deu resposta às propostas apresentadas pela Mobinov e as empresas já registam uma quebra de 25% nas vendas ao exterior. Segundo Jorge Rosa, “as empresas necessitam, com urgência, de medidas que capitalizem o setor”, defendendo a injeção de capital no automóvel, sem recurso ao endividamento, através de linhas de financiamento. “O setor está completamente descapitalizado e sem esta injeção vemos com muita dificuldade a manutenção da atividade de parte destas empresas”, frisa.

Em sintonia com outras atividades também duramente afetadas pela pandemia, o setor automóvel defende o prolongamento do lay-off simplificado até ao final do ano. Para Rosa, a extensão deste regime permitiria jogar com paragens totais ou parciais, em linha com a produção dos clientes.

Com o mercado automóvel em queda livre – na Europa, a quebra ronda 70% e, em Portugal, a procura caiu 90% -, a Mobinov propôs ao governo o lançamento de um pacote de medidas de apoio à retoma da procura. O cluster defende a implementação de um plano de incentivos ao abate de carros com mais de dez anos e em paralelo a redução no imposto sobre veículos (ISV) de um valor até dez mil euros na compra de carro novo. Por último, desafia o Executivo a duplicar o valor da linha atualmente existente para o incentivo à compra de elétricos.

O lançamento de planos de formação e de um banco de horas consta também das prioridades solicitadas. Para o presidente da Mobinov, é claro que o setor enfrentará nos próximos um a dois anos uma conjuntura preocupante. “É impossível prever hoje a real dimensão e duração da crise, mas a incerteza que existe relativamente a um segundo confinamento, à criação da vacina e, consequentemente, à limitação que as normas de segurança obrigam no local de trabalho, com natural perda de produtividade, fazem-nos prever tempos desafiantes.”

Jovens e precários

A implementação destas medidas permitiria “minimizar” prejuízos pois “há que estar consciente de que será praticamente impossível sair desta crise sem danos colaterais”. O cenário que traça é ruinoso: “Uma grave crise económica, perda de competitividade do setor, alta taxa de desemprego – principalmente nos temporários e jovens – e, em consequência, uma preocupante crise de recursos humanos”.

Para Jorge Rosa, esta recessão põe em cima da mesa questões como produtividade, competitividade e idade da reforma. Na sua opinião, está na altura de o Estado criar condições para que os trabalhadores do setor possam optar por reformas antecipadas. A indústria “exige boa condição física e obriga, em momentos de pico, a turnos consecutivos, mantendo o estado de atenção” e nesta conjuntura, as empresas “foram obrigadas a dispensar colaboradores mais jovens”.