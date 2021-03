CMVM alerta que o youtuber DavidGYT não tem autorização para fazer intermediação financeira

Imagem do Instagram de DavidGYT

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta esta sexta-feira, num comunicado, que David Soares, youtuber conhecido como DavidGYT e que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde exibe uma vida luxuosa, não tem autorização para fazer intermediação financeira.

O regulador do mercado esclarece que David Soares, através dos sites Global Youth Trading e Wevesting, das páginas de Instagram pessoal e da Wevesting e da sociedade Juventude Global, Lda "não estão autorizados nem registados junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários".

O youtuber é CEO da Wevesting, antiga Global Youth Trading (GYT), e apresenta-se como "especialista" no aconselhamento de investimentos em bolsa, especialmente no Forex, um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio.

No site da Wevesting, fundada em 2018, pode ler-se na apresentação que contam com "uma equipa de analistas com vários anos de experiência no mercado cambial". Oferecem, entre outros serviços, "acompanhamento personalizado, que pode incidir sobre qualquer tema que envolva os mercados financeiros, à sua escolha - desde questões de aprendizagem a um auxílio com a sua atuação no mercado", cobrando 40 euros por cada sessão de meia hora.

A empresa tem também dois planos de subscrição, mensal 29,90 euros por mês e anual por 24,90 euros por mês, para os clientes acederem a análises e cursos de formação.

A CMVM adverte ainda que "as referidas entidades não se encontram legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

O regulador lembra que "para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal deve consultar a lista de intermediários financeiros autorizados (através deste link) ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) (através deste link).

David Soares é um dos visados numa petição pública, que conta já com mais de 15 mil assinaturas, para que a Polícia Judiciária e o Supremo Tribunal de Justiça investiguem o que dizem ser "esquemas aliciantes por parte de influenciadores digitais" e que permitem "o enriquecimento desonesto destes burlões à custa de perdas enormes por parte das pessoas burladas". O Ministério Público, entretanto, abriu um inquérito aos cursos dados por youtubers.