CMVM aplica coima de 50 mil euros por violação de deveres dos auditores

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Julho, 2023 • 12:44

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta quarta-feira ter aplicado uma coima de 50 mil euros num processo por violação dos deveres dos auditores e de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Num comunicado divulgado na sua página eletrónica, o regulador adianta estar em causa "um processo por violação dos deveres dos auditores e, cumulativamente, por violação de deveres no quadro da prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, nomeadamente o dever de documentação suficiente e o dever de exame no âmbito da revisão legal de contas de entidade de interesse público".

Como resultado, foi aplicada ao arguido -- cuja identidade não foi divulgada -- uma coima única de 50 mil euros.

A CMVM publicou também duas outras decisões relativas a dois processos de contraordenação, igualmente em regime de anonimato, por violação de deveres de atuação das sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, nomeadamente o dever de cumprir os limites ao investimento por organismo de investimento coletivo e o dever de cumprir e controlar a observância dos documentos constitutivos dos organismos de investimento coletivo.

Segundo refere, num dos processos foi aplicada uma admoestação e, no outro, uma coima única de 40.000 euros, integralmente suspensa pelo prazo de dois anos.