CMVM aplica coima de um milhão de euros a Ricardo Salgado

Ricardo Salgado, o antigo presidente do BES. © Fotografia: Vítor Rios / Global Imagens

O antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, foi condenado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a pagar uma coima de um milhão de euros por infração relativa a difusão de informação no prospeto do aumento de capital realizado pelo BES em 2014. A CMVM considera que Ricardo Salgado praticou duas contraordenações muito graves, ao ter violado o "dever de prestação de informação com qualidade no prospeto", omitindo o "aumento da exposição direta do BES às sociedades do Grupo ESFG, a emissão pelo BES "de duas cartas de conforto em favor das sociedades do grupo PDVSA [petrolífera venezuelana] " e também "o aumento da exposição direta do BES às sociedades do Grupo Rio Forte".

Apesar dos alertas da CMVM na altura, em 2014, o aumento de capital do BES foi totalmente subscrito, tendo o banco colocado 1045 milhões de euros.

No total, as coimas aplicadas neste processo ascendem a 3,8 milhões de euros. A CMVM aplicou contraordenações também a Amílcar Morais Pires (600 mil euros), Joaquim Goes (300 mil euros), José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva (500 mil euros) e a Rui Manuel da Silveira (400 mil euros). Ao BES foi aplicada uma coima de um milhão de euros, mas, explica a CMVM na decisão, "atendendo às circunstâncias do caso concreto, nomeadamente ao facto de o BES ter sido objeto de uma medida de resolução deliberada pelo Banco de Portugal em agosto de 2014, encontrando-se em processo de liquidação, e de forma a mitigar qualquer eventual impacto da aplicação da coima sobre o ressarcimento dos créditos dos clientes", a coima fica "totalmente suspensa na sua execução pelo prazo de dois) anos".