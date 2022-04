CMVM decide 14 contraordenações este trimestre e aplica duas coimas de 130 mil euros

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) © JOSÉ PEDRO MONTEIRO

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) proferiu decisão em 14 processos de contraordenação no primeiro trimestre do ano, sete deles por violação dos deveres de intermediação financeira, seis por violação dos deveres de atuação dos auditores e um relativo ao dever de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Em comunicado, a CMVM adianta que foram aplicadas duas coimas no valor total de 130 mil euros e 12 admoestações.

Ainda nos primeiros três meses do ano, foram instaurados 11 processos de contraordenação, oito deles por violação dos deveres de atuação dos auditores, dois por violação dos deveres de intermediação financeira e um relativo à atividade dos organismos de investimento coletivo.

"Em março estavam em curso 68 processos de contraordenação na CMVM", pode ler-se no documento. "Destes, 22 são referentes à atuação dos auditores, 21 respeitam a violações de deveres de intermediação financeira, oito são relativos à atividade dos organismos de investimento coletivo, sete respeitam a violação de deveres de negociação em mercado, sete são relativos a violações de deveres de informação ao mercado e três são referentes ao dever de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo."

No mesmo período em análise, existiam seis processos pendentes de decisão nos tribunais.