BE e Governo reúnem-se na próxima semana para discutir OE 2020

O Bloco de Esquerda (BE) e o Governo vão reunir-se na terça-feira da próxima semana, dia 12 de novembro, para começar a discutir o Orçamento de Estado para 2020, disse à Lusa fonte do partido.

A notícia foi avançada pela SIC e confirmada à agência Lusa por fonte bloquista.

“A primeira reunião de discussão do Orçamento de Estado é às 18:00” de dia 12, afirmou a fonte.

De acordo com a mesma fonte, o local da reunião será divulgado em breve.

Hoje, à margem de uma visita ao Hospital Garcia de Orta (Almada), a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, foi questionada pelos jornalistas sobre o ponto de situação das negociações do Orçamento de Estado para o próximo ano, tendo respondido apenas que “serão feitas a seu tempo”.