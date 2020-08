CMVM renova suspensão da negociação das ações da Orey Antunes

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu renovar a suspensão da negociação das ações da Sociedade Comercial Orey Antunes SA e de outros instrumentos relacionados.

O conselho de administração da CMVM “deliberou (…) a prorrogação da suspensão da negociação das ações da Sociedade Comercial Orey Antunes, SA e outros instrumentos relacionados, na sequência do emitente não ter publicado informação financeira periódica no prazo”.

A decisão de prorrogar a suspensão da negociação das ações da Sociedade Comercial Orey Antunes SA e de outros instrumentos relacionados, foi tomada com base no artigo 214.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 213.º e do n.º 2 do artigo 215.º, todos do Código dos Valores Mobiliários, refere a CMVM em comunicado divulgado no seu site.