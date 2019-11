CNCS: Há uma cultura nas empresas de esconder ataques cibernéticos

O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Lino Santos, afirmou esta terça-feira que existe uma cultura nas empresas de não comunicarem incidentes relacionados com ataques cibernéticos.

Adiantou que, no entanto, os incidentes de cibersegurança acabam por ser divulgados na Internet, nomeadamente em fóruns de discussão. “É um gato escondido com rabo de fora”, afirmou num debate no encontro anual da Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural sobre ‘Gás Natural: Energia de hoje e do futuro’, que se realiza hoje em Lisboa.

Salientou que, com a entrada em vigor da diretiva sobre segurança das redes e da informação, as empresas consideradas como operadores de serviços essenciais – como as do setor da energia – têm de comunicar todos os incidentes de cibersegurança.

Sublinhou que a cultura instalada de não divulgar ataques cibernéticos,”vai mudar, nem que seja pela regulação”.

Em atualização