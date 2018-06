Cobrados mais de mil milhões de euros em portagens em 2017

1,035 milhões de euros foi o valor das receitas das portagens das autoestradas portuguesas no ano passado. As 21 concessões registaram proveitos de 978 milhões de euros. Os dados são divulgados pela Associação das Sociedades Europeias Concessionárias de Autoestradas com Portagens (AESE-CAP) e avançados pelo Jornal de Negócios desta sexta-feira, 15.

Desde 2013 que o valor das receitas geradas pelas portagens tem registado um aumento. Também a circulação tem aumentado, sendo que em 2013 o tráfego médio diário era de 13,853 veículos e, em 2017, o valor situou-se nos 16,861 veículos, refere a publicação.

Portugal é um dos países com mais identificadores eletrónicos para o pagamento de portagens, estando atrás apenas de Itália, França e Espanha. Em 2017 havia, em Portugal, perto de 3,7 milhões identificadores.