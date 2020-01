Cobrança de IMI às eólicas vai ter novas regras

O cálculo do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) vai ter novas regras no que às eólicas diz respeito. A forma de cálculo do valor patrimonial tributário dos parques eólicos tem gerado ações em tribunal, com o Fisco a a sair derrotado, obrigando as autarquias a devolver milhões de euros. O Orçamento do Estado para 2020, que esta segunda-feira começa a ser discutido na especialidade, na Assembleia da República, contém duas normas que pretendem resolver esta questão.

A divergência estava na forma de cálculo do valor patrimonial tributário (VPT), que serve de base à liquidação do IMI, e, segundo notícia avançada esta segunda-feira pelo Negócios, o Governo veio esclarecer, na proposta de Orçamento do Estado para 2020, que nos prédios “dotados de autonomia económica”, o terreno a considerar para cálculo do VPT “corresponde apenas à área efetivamente ocupada com a implantação”. Ou seja, não é o terreno todo do parque que é contabilizado, mas, apenas, a área de implantação das torres eólicas.

E para os casos em que os parques eólicos se situem em terrenos respeitantes a várias autarquias, a proposta do OE vem estabelecer que os prédios rústicos e urbanos não vedados serão inscritos “na freguesia onde esteja a maior área ou o maior número de construção, respetivamente”. Uma norma que já existia para os prédios rústicos, mas que é, agora, alargada aos urbanos. Os parques eólicos são considerados na categorias de urbanos/outros.