Cocktails em casa? O Machimbombo Bar leva-os até si

O Machimbombo, bar lisboeta especializado em cocktails, acredita que estes podem ser um “bom remédio” para ajudar a que haja “mais vida no confinamento” e a, assim, derrotar o coronavírus. E, por isso, está a fazer entregas em casa. E não cobra taxas.

O Machimbombo Bar, situado na calçada do Combro, surgiu em 2019, quando quatro amigos, “com um grande desejo de abrir um espaço em que pudessem aliar o espírito de festa e os bons cocktails”, conheceram Cheila Tavares e Semi M’Zoughi, dupla de bartenders formados em Londres e que, há muito, tinham vontade de avançar com um projeto próprio.

Obrigados a fechar portas, por tempo indeterminado, por causa da covid-19, os sócios não desistiram e resolveram revolucionar o modelo de negócio, “provando que se pode continuar [a operar] em tempos de coronavírus” e apresentando um serviço de cocktails por encomenda, que pretende trazer a festa para o confinamento. O Machimbombo torna-se, assim, no primeiro bar a fazer take-away de cocktails.

A ideia já germinava há algum tempo. Cheila e Semi tinham vontade de desenvolver cocktails em garrafa, prontos a beber, e a pandemia trouxe-lhes a oportunidade de o concretizar.

Começaram por vender cocktails de assinatura do próprio menu e, com o sucesso destes, adicionaram agora cocktails clássicos, de modo a alargar a oferta a todos os gostos. “A ideia é trazer um pouco daquilo que melhor fazem a casa de cada um, providenciando produtos pensados num divertimento diferente, feito a partir de casa”, refere o bar em comunicado.

Além dos cocktails, vendem também vinhos e cervejas, assim como pacotes especiais de fim-de-semana, com snacks incluídos. Um cocktail custa oito euros, dois ficam por 14 euros. E não há taxa de entrega associada. Negronis, Martinis, Old Fashioned, Margaritas e Daiquiris são os que têm, atualmente, mais saída. Além disso, é possível encomendar cervejas da Dois Corvos. Uma custa 3,5 euros, quatro custam 10 euros e seis ficam por 16 euros. As entregas são feitas por Cheila e Semi, de quinta-feira a domingo, na zona da grande Lisboa.