Cofina perde mais de 14% em bolsa

As ações da Cofina, dona do correio da Manhã, estão a ressentir-se do anúncio de que a empresa liderada por Paulo Fernandes desistiu da compra da Media Capital, que detém a TVI, após falhar a operação de aumento de capital. As ações já desvalorizaram mais de 14%. A negociação dos títulos da Media Capital está suspensa.

A Cofina está agora a cair 12,o4% para os 35 cêntimos em bolsa, mas já chegou a recuar 14,25% para os 34,9 cêntimos, atingindo o mínimo de outubro do ano passado.

Já a Prisa, proprietária da Media Capital, registou uma queda de 13,77% para os 1,09 euros, um mínimo de junho de 2017.