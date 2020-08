Cofina prevê aumento de capital de 20ME na TVI caso OPA tenha sucesso

A Cofina prevê fazer um aumento de capital de, “pelo menos, 20 milhões de euros” na Media Capital caso a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a dona da TVI tenha sucesso, disse hoje à Lusa fonte oficial.

Em 12 de agosto, a Cofina anunciou o lançamento de uma OPA sobre a totalidade do capital da Media Capital, alterando a oferta de 21 de setembro de 2019, sendo o valor de referência proposto de 0,415 euros por ação, a que corresponde um montante total de 35 milhões de euros e considera um ‘entreprise value’ de cerca de 130 milhões de euros.

O Expresso tinha noticiado hoje que a Cofina iria fazer um aumento de capital caso a OPA tivesse sucesso.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da dona do Correio da Manhã afirmou que “a Cofina prevê fazer um aumento de capital de pelo menos 20 milhões de euros na Media Capital caso a OPA tenha sucesso, de forma a capitalizar a companhia”.

A compra da Media Capital pela Cofina “integra-se na estratégia de consolidação dos media no plano global, mantendo-se no essencial a atividade destas sociedades e das sociedades que com estes estejam em relação de domínio ou grupo, permitindo potenciar o investimento na expansão digital, o lançamento de serviços inovadores e a promoção e desenvolvimento de conteúdos produzidos em Portugal, mantendo-se a Media Capital como um ativo com identidade portuguesa”, referiu a dona do Correio da Manhã, no comunicado de anúncio preliminar da OPA.