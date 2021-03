Colaboração entre SNS e os hospitais privados ficou "aquém daquilo que era possível"

Lisboa, 02/04/2020 - Decorreu hoje na Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia uma reportagem com as enfermeiras responsáveis pela unidade covid 19 (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo 18 Março, 2021 • 13:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Óscar Gaspar, presidente da APHP, entende que os hospitais privados - que representam cerca de um terço da capacidade hospitalar do país - "estiveram à altura dos desafios" impostos pela pandemia de covid-19, disse esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Com 119 hospitais privados a funcionar atualmente em Portugal, Óscar Gaspar garante que estiveram "desde a primeira hora na luta contra a covid-19". Desde logo "cumprindo as indicações da DGS, com o adiamento de consultas e cirurgias não urgentes" e, por outro lado, no recurso e disponibilização de ventiladores e em termos assistenciais. Só entre o período de "26 de março e 8 de abril de 2020 atendemos cerca de 3200 portugueses com suspeitas de covid-19, e tínhamos a essa data já cerca de 130 doentes internados dos quais 41 em cuidados intensivos", declara.

O ano de 2020 impôs uma pressão imensa no setor da saúde e, por tal, a necessidade de "cooperação" entre o SNS e os hospitais privados tornou-se evidente para evitar uma rutura. A pandemia veio provar que o "sistema de saúde em Portugal deve funcionar como tal", em dualidade, defende o presidente da APHP. "Nós temos recursos escassos em Portugal e é tempo de vermos, em conjunto, como é que podemos melhorar a prestação de cuidados de saúde para os portugueses."

Ainda assim, esta colaboração poderia ter sido mais eficaz e Óscar Gaspar afirma que "ficou aquém" do que era possível e do que os privados poderiam dispor. "Durante o ano de 2020, penso que a colaboração ficou aquém daquilo que era possível e aquém daquilo que os hospitais privados estavam disponíveis para pôr ao serviço dos portugueses. Quem decidiu, tinha poder para decidir e terá decidido com os elementos que tinha. Quem sou eu para discutir se não decidiu bem, mas a verdade é que nós tínhamos mais capacidade", declarou.

"Estamos num momento extraordinário e percebo que, por vezes, o planeamento não consiga ser feito", no entanto, o presidente da APHP lamenta ainda a "não utilização de cirurgiões e enfermeiros" do setor privado.

"Dissemos desde a primeira hora que parecia que era um plano apenas e só SNS. Quando se perspetivava que teríamos um inverno complicado, entendíamos que, em termos de planeamento, os hospitais privados também deviam ser envolvidos. A verdade é que depois, em dezembro, janeiro e fevereiro, quando a situação esteve pior no país e no SNS, os privados responderam afirmativamente e deram tudo o que podiam dar", frisou.

Com 900 camas contratualizadas com o SNS e que entre janeiro e fevereiro atingiram um pico de ocupação (incluindo 300 doentes covid), o "nível de utilização diminuiu" nas últimas semanas, reconheceu Óscar Gaspar, que adiantou que "neste momento, não há necessidade de os doentes covid do SNS estarem nos hospitais privados". Contudo, rejeitou que haja um benefício para os privados com uma maior 'folga' na ocupação das camas contratualizadas.

"Para afastar qualquer fantasma sobre isso, o SNS contratualiza, mas só paga aquilo que utiliza. Não se pense que contratualizou as 900 camas e está a pagar as 900 camas. O SNS paga de acordo com a utilização que é feita e a necessidade que existe a cada momento", reiterou, sem deixar de lembrar a "pressão imensa" que a pandemia colocou sobre o sistema de saúde.

Quanto à vacinação considera que tem decorrido com "altos e baixos", contudo, Óscar Gaspar adianta que cerca de 80% dos profissionais de saúde dos hospitais privados considerados prioritários já tomaram, pelo menos, a primeira dose da vacina.