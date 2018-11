Coligações negativas custam mil milhões ao Orçamento

O último Orçamento do Estado desta legislatura vai ficar para a história como o que teve mais propostas de alteração (quase mil), mas esta arrisca-se a não ser a única, nem sequer a mais relevante. Essa está no facto de, pela primeira vez nestes últimos quatro anos, os partidos à direita e à esquerda do PS parecerem dispostos a unir esforços na hora de votar várias destas propostas, nomeadamente algumas com forte impacto orçamental. Tudo somado, as medidas que podem a passar contra a vontade dos socialistas e do governo ultrapassam mil milhões de euros.

As várias iniciativas que alteram a proposta inicial do Orçamento do Estado começam segunda-feira a ser votadas na Comissão de Orçamento, Finanças (COFMA), culminando todo este processo com a votação final global do OE na quinta-feira. Muitas das medidas acabarão por ficar pelo caminho, mas há uma meia dúzia em que o PS pode ficar isolado a ver os parceiros da geringonça juntarem-se à direita para as fazer passar.

Na mira de possíveis coligações negativas estão a atualização dos escalões do IRS, cujo impacto na receita está avaliado em 63 milhões de euros, a eliminação da subida das tributações autónomas (que retira 40 milhões) ou o alargamento da redução do IVA na potência contratada para 6,8 kVA (45 milhões).

Estas medidas correspondem, no entanto, à parte mais light da fatura. O grosso do impacto poderá ser por causa do fim do adicional ao ISP (que o PSD e o CDS/PP defendem), e que levaria a uma perda de receita de 427 milhões de euros, e pela contagem integral do tempo de serviço para efeitos na progressão da carreira dos professores e de outras carreiras em que o tempo é relevante para progredir – que implicará um aumento de despesa de 600 milhões.

Bloco de Esquerda e PCP têm propostas para que esta recuperação seja feita em cinco e sete anos, respetivamente, enquanto o CDS/PP e o PSD querem que o próximo OE replique o artigo que em 2018 remetia “o tempo e o modo” da recuperação daquele tempo para a negociação. O governo deu o tema por encerrado oferecendo 2 anos, 9 meses e 18 dias (o que somará 200 milhões à fatura do descongelamento que vem deste ano), mas sindicatos e partidos de esquerda insistem nos 9 anos, 4 meses e 2 dias.

A solução do governo levará a que a massa salarial dos professores aumente 19% entre 2019 e 2023. “Se fosse considerado todo o tempo” referiu fonte do governo ao Dinheiro Vivo, o acréscimo seria de 31%, o que “reduziria a margem para aumentar salários de outros funcionários públicos”.

A mesma fonte estranha a insistência dos partidos de direita nesta matéria, uma vez que entre 2011 e 2017 todos os Orçamentos do Estado incluíram uma norma que determinava que “o tempo de serviço prestado” durante a vigência desse OE “não é contado para efeitos de promoção e progressão em todas as carreiras (…) bem como para efeitos de mudanças de posição remuneratória ou categoria nos casos em que estas apenas dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito”.

5,7 mil milhões no total

Mas o alcance das quase mil propostas de alteração ao OE é bastante mais vasto e, todas juntas, custam 5,7 mil milhões de euros, correspondendo a maior parte (3,8 mil milhões de euros) a cortes de receita fiscal. Já o custo das medidas não fiscais está avaliado em 1,9 mil milhões de euros.

Estes números já descontam o efeito positivo do pequeno número de medidas que, sendo aprovadas, trazem mais receita ao estado. Estão neste caso as propostas do BE e do PCP para a criação de um novo escalão no adicional ao IMI, ou a do PCP que reforça a derrama estadual no IRC e a que insiste no englobamento obrigatório para rendimentos acima de cem mil euros. Todas juntas valem cerca de cem milhões de euros, ou sejam, “um infinitésimo” do custo global.

Neste contexto, a fonte governamental assinala que, ao contrário do que sucedeu com os três OE já aprovados, desta vez assiste-se à possibilidade de os partidos de esquerda se juntarem aos de direita para viabilizarem medidas com elevado impacto orçamental.

E lembra que esta proposta foi “amplamente negociada” com os parceiros da geringonça antes de ser apresentada e que essa negociação está patente nos mais de mil milhões de euros de medidas (fiscais e não fiscais como a redução das propinas, aumento extraordinário das pensões já em janeiro, entre muitas outras) que foram vertidas no OE que o governo entregou no Parlamento no dia 15 de outubro.

Do lado do PS e do governo multiplicam-se os avisos para o peso orçamental das alterações. Na sexta-feira, o primeiro-ministro alertou que as medidas levariam a uma “catástrofe financeira”; Carlos César pediu “responsabilidade” aos parceiros.