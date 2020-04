Colquímica produz gel desinfetante para apoiar o SNS

A Colquímica Adhesives, especialista em adesivos para aplicações industriais, readaptou as suas linhas de produção para “garantir a satisfação de carências urgentes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, nomeadamente para o mercado hospitalar e alimentício”. Vai produzir gel desinfetante para as mãos, que irá doar ao Sistema Nacional de Saúde.

Em comunicado, a empresa dá conta que está em “contacto permanente” com as entidades de saúde locais, no sentido de” lhes prestar apoio na cedência de materiais de proteção descartáveis para os profissionais de saúde”, sendo que “irá, simultaneamente, afetar boa parte dos recursos humanos e materiais” à produção de gel desinfetante para as mãos. Prevê doar uma tonelada deste produto às unidades de saúde.

Com mais de 65 anos de experiência e uma capacidade de produção total que ascende as 65 mil toneladas de colas industriais por ano, a empresa de Valongo conta com três unidades de produção, duas em Portugal e uma na Polónia, em Poznan, vendendo os seus produtos para mais de 60 países.

Ciente da importância dos seus produtos nos processos de fabrico de produtos de primeira necessidade, designadamente em bens alimentares e bebidas, mas, também, em fraldas de bebé e adulto, pensos higiénicos, máscaras de proteção individual e batas hospitalares, a Colquímica adotou um “rigoroso plano de contingência”, de modo a salvaguardar a saúde e segurança dos colaboradores, para poder “continuar a assegurar o compromisso perante o mercado, num momento particularmente exigente”.

Além disso, tem desenvolvido um conjunto de ações diretas de apoio aos centros hospitalares, em particular à Unidade de Saúde Familiar de Valongo e de Poznan, às quais já doou mais de um milhar de máscaras cirúrgicas e de proteção, cerca de 600 luvas descartáveis, mil toalhas descartáveis, e mais de duas mil capas protetoras de calçado. Mais doações serão feitas à medida que receba mais materiais.

“Acreditamos que temos, enquanto organização, um papel a desempenhar na comunidade e no ecossistema que nos rodeia. Num período em que as infraestruturas humanas e materiais estão particularmente expostas, é nossa obrigação contribuir ativamente para a superação coletiva deste obstáculo”, defende o CEO da Colquímica Adhesives, João Pedro Koehler.