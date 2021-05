Com a pandemia houve menos 33 mil novas cartas de condução

Antes das pandemia, as escolas de condução tinham grande procura © Gustavo Bom / Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Maio, 2021 • 11:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A emissão de novas cartas de condução travou a fundo com a pandemia. Segundo os dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), foram emitidas, em 2020, 87.319 cartas, menos 33.342 do que no ano anterior. É uma quebra de 27,7%, que ilustra a crise pandémica no setor.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que dá conta que, na condução de pesados, quer de mercadorias quer de passageiros, a quebra foi menos expressiva, tendo sido emitidas 9,917 novas cartas de condução em 2020, menos 2.116 do que no ano anterior. A descida é de 17,6%.

As escolas de condução estiveram encerradas quase três meses - na sequência do primeiro confinamento, entre 15 de março e 18 de maio, só retomaram a atividade normal já em junho - e, nos meses que se seguiram "os exames quase se atropelavam, tantos eram os alunos que estavam à espera" do teste final de condução, explica, ao jornal, o diretor de serviços e responsável do centro de exames da Associação Portuguesa de Escolas de Condução (APEC), Ricardo Vieira, que acredita que esse facto dificultou também a entrada de novos candidatos.

Além disso, há que ter em conta que o Governo prolongou as licenças de aprendizagem. As que caducavam em 2020 foram prolongadas 31 de dezembro de 2021. Ricardo Vieira acredita que "assim que a doença estiver controlada, vai haver um aumento de inscrições nos próximos um ou dois anos".