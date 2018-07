Comboios de mercadorias entre a China e Europa fizeram 9 mil viagens desde 2011

Os comboios de mercadoria entre a China e a Europa fizeram mais de 9.000 viagens, desde que linhas ferroviárias começaram a operar, em 2011, segundo dados divulgados pela Corporação Chinesa de Caminhos-de-ferro.

Durante aquele período, os comboios transportaram 800.000 contentores de vinte pés, destaca a mesma fonte.

Só em 2017, foram realizadas 3.673 viagens, mais do que no conjunto dos seis anos anteriores. Este ano, espera-se que supere as 4.000, segundo estimativas da imprensa oficial chinesa.

A subida deve-se tanto ao aumento das rotas como à maior frequência das viagens em algumas das linhas.

A China conta já com um total de 61 rotas, que têm origem em 39 cidades diferentes do país, com origem a 42 cidades europeias, distribuídas por 13 países.

Em 2017, o país asiático incorporou 23 novas cidades e cinco novos países a estas ligações ferroviárias, parte da “Nova Rota da Seda”, um gigantesco projeto de infraestruturas inspirado nas antigas vias comerciais entre Ásia e Europa.

Lançada em 2013 pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a “Nova Rota da Seda” inclui uma malha ferroviária intercontinental, novos portos, aeroportos, centrais elétricas e zonas de comércio livre, visando ressuscitar vias comerciais que remontam ao Império romano, e então percorridas por caravanas.

Um dos principais objetivos é criar uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Pequim e Londres, que demoraria 48 horas a percorrer.

A ligação ferroviária mais longa e já em funcionamento vai desde Yiwu, um ‘hub’ comercial na costa leste da China, até Madrid, e atravessa o Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia e Polónia, entrando na Europa central através da Alemanha.

Lisboa tem insistido na inclusão de uma rota atlântica no projeto chinês, o que permitiria a Sines conectar as rotas do Extremo Oriente ao Oceano Atlântico, beneficiando do alargamento do canal do Panamá.