Combustíveis aumentam pela nona semana consecutiva. Saiba quanto vai pagar mais

Os combustíveis deverão voltar a aumentar a partir da próxima semana. Será a nona consecutiva. O preço da gasolina simples 95 octanas terá um agravamento de 2 cêntimos, já o gasóleo simples registará um incremento de 2,5 cêntimos por litro. O valor médio que o consumidor pagou ontem para abastecer com gasolina simples 95 foi de 1,570 euros, segundo a Direção Geral da Energia. O gasóleo estava a 1,353 euros.

Para consciencializar o consumidor da carga fiscal que incide nos combustíveis, o presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), Francisco Albuquerque, defende a introdução do valor do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) na fatura. “Achamos fundamental a introdução do ISP na fatura” para que o consumidor tenha real noção do valor que paga de imposto quando abastece o carro.

Na sua opinião, a fatura deverá incorporar apenas o valor do IVA e do ISP. Isto porque há um projeto-lei, da iniciativa do CDS-PP, que advoga que a fatura deverá também incorporar a quantidade e o preço dos biocombustíveis. Francisco Albuquerque considera que “juntar outros itens ao IVA e ao ISP pode originar uma perda de relevância” da carga fiscal. Tudo porque os impostos têm uma importância fulcral no preço dos combustíveis.

Numa análise aos preços dos combustíveis entre junho de 2008 e abril de 2018, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO), sublinha que neste período registou-se aumentos no ISP e IVA, e a obrigatoriedade da incorporação de biocombustíveis também encareceu o produto. A APETRO sublinha que “os encargos com a armazenagem, distribuição e comercialização (onde se incluem as margens de comercialização de grossistas e retalhistas) praticamente não se alteraram apesar de ter decorrido um período de dez anos”.

Francisco Albuquerque realça que “os revendedores não ganham nada” com o aumento dos combustíveis. O incremento dos preços torna previsível “uma retração do consumo, que afeta a rentabilidade dos postos” diz, e, para contrariar a quebra nas vendas, os revendedores “são obrigados a aplicar uma política agressiva de preços à custa das margens de comercialização”.