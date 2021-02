Combustíveis devem subir até dois cêntimos na próxima semana

Combustíveis © Sara Matos / Global Imagens

O preço dos combustíveis deverá subir novamente na próxima semana, estimando-se uma evolução de até dois cêntimos quer no gasóleo quer na gasolina. Este é o resultado natural da tendência de subida das cotações nos mercados internacionais. Só nos primeiros quatro dias desta semana, o preço de barril de petróleo Brent já valorizou mais de 4,3%, encerrando ontem nos 58,81 dólares. E hoje está a cotar já muito próximo dos 60 dólares.

Para os automobilistas, isto significa um agravamento de custos no momento de encher o depósito. Com o litro da gasolina nos 1,463 euros e do gasóleo nos 1,291 euros no início desta semana, será de se esperar que, na próxima, o gasóleo ultrapasse a barreira dos 1,3 euros e a gasolina se aproxime rapidamente de 1,5 euros.

Desde o início do ano, o preço da gasolina já subiu mais de 3% e o do gasóleo mais de 1,7%. Há que não esquecer o peso dos impostos nos combustíveis, já que as cotações correspondem a apenas 24% do preço final no gasóleo e 21% na gasolina. A parcela fiscal vale 58% no gasóleo e 64% na gasolina.

Voz aos analistas

Recorde-se que as cotações do petróleo, quer do WTI quer do Brent, o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, têm mantido uma tendência de crescimento que vem já de meados de novembro, impulsionada pelo arranque do programa de vacinação da covid-19 em todo o mundo, e reforçada, nos últimos dias, pela divulgação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com um panorama otimista para o mercado do petróleo em 2021.

A notícia recente de que as reservas nos EUA estão em valores inferiores ao esperado, tendo baixado para mínimos de 10 meses, tem, também, alimentado as perspetivas de aumento do consumo de petróleo.

António Comprido, secretário-geral da APETRO (Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas), lembra, no entanto, que esta subida dos últimos meses - uma tendência que se mantém desde a primeira semana de novembro, com a cotação do brent a ganhar mais de 51% - não é mais do que uma correção do mercado, face à "descida muito significativa" do ano passado. Recorde-se que o preço do barril de petróleo chegou, o ano passado, em abril, a cotar abaixo dos 20 euros.

Este responsável acredita que, à medida que se assiste a uma maior atividade produtiva, designadamente com o retomar da extração de petróleo de xisto nos EUA - com o baixar das cotações, em 2020, muitas das empresas de 'shale oil' tiveram de parar -, vai, a prazo, "estancar esta tendência crescente dos preços". Para António Comprido, é de esperar que, nos próximos tempos, as cotações do petróleo oscilem numa banda entre os 40 e os 60 dólares", banda essa que "tenderá, cada vez mais, a estreitar-se".

Já Henrique Tomé, analista da XTB, lembra que, há relativamente pouco tempo também observamos o preço do crude a ser negociado de forma lateralizada por mais de 2 semanas consecutivas e que "o recente movimento de alta deve-se também à pressão compradora que fora acumulada durante esse período". O início da vacinação, em todo o mundo, trouxe esperanças no retomar da normalidade em breve, com os ativos que mais fragilizados durante a pandemia a beneficiarem disso. "A cotação do petróleo tem estado extremamente exposta à falta de procura por esta matéria-prima devido às limitações em termos de mobilidade mas também em termos de atividade económica", salienta.

Mas nem tudo são rosas. A covid-19 trouxe, também, uma mudança nos hábitos de consumo e o setor automóvel tem vindo a sofrer alterações, com um "claro aumento" da procura de veículos elétricos, híbridos em vez dos tradicionais combustíveis fósseis. "Esta mudança no consumo poderá ter um grande impacto na cotação do petróleo uma vez que não se espera que a procura atinja os níveis pré-pandemia e, portanto, as valorizações que temos vindo a assistir quer no Crude como no Brent, poderão estar limitadas", defende.

Ricardo Marques, da IMF, considera que a subida dos preços, de foma sustentada, se prende muito com os sinais dados pela OPEP e a Rússia de que continuarão a cortar bastante a sua produção até que o mercado se encontre equilibrado. Convém não esquecer que, excetuando alguns países como a China e a Índia, o consumo ainda está muito abaixo dos níveis de há um ano.

"A evolução recente do consumo tem levado a que basicamente todas as agências tenham revisto em baixa as expetativas de consumo global para 2021. O interesse comprador especulativo em petróleo continua muito elevado, suportado na expetativa de que o programa de vacinação irá resolver o problema da pandemia e que a partir de então o consumo irá disparar", defende Ricardo Marques. E acrescenta: "Os preços poderão continuar a subir enquanto esta confiança que também se manifesta nos mercados financeiros se mantiver, ou até começar a surgir evidência de que os produtores estão a aproveitar estes preços altos para regressarem aos níveis de produção anteriores".