Combustíveis poderão descer até 16 cêntimos na próxima semana

Descida pode acontecer se o barril de Brent mantiver a cotação abaixo dos 100 dólares esta sexta-feira © Prakash SINGH/AFP

Dinheiro Vivo 17 Março, 2022 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo espera que na próxima semana o preço do gasóleo desça entre os 10 e os 16 cêntimos por litro e o da gasolina entre os oito e os 12 cêntimos por litro. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã que adianta ainda que fontes governamentais contactadas pelo diário declararam que a acontecer esta seria uma "descida histórica dos preços".

Esta descida - que representaria a maior de sempre numa semana - deverá ocorrer se o barril de Brent mantiver a cotação abaixo dos 100 dólares até esta sexta-feira.

Como refere ainda o CM, com os valores dos combustíveis a baixar tão acentuadamente, poderá ficar sem efeito a compensação que o governo anunciou ao devolver os acréscimos de receita fiscal por via de reduções no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP).

Também o secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), António Comprido, admitiu esta terça-feira que houvesse descida nos preços dos combustíveis, apesar de acreditar ainda ser prematuro dar essa indicação. No entanto e como noticiou o Dinheiro Vivo, aquele responsável explicou que "A manter-se esta tendência, e a chegarmos ao fim da semana com uma média claramente inferior à da semana anterior, que foi exponenciada pelos valores das cotações no início da semana, isso será refletido, como é prática do mercado, no preço final ao consumidor".