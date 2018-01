Combustíveis são até 20% mais baratos do outro lado da fronteira

É mais vantajoso abastecer o depósito do carro em Espanha do que em Portugal. Segundo um levantamento de dados feito pelo Jornal de Negócios, com informação recolhida junto da Direção Geral de Energia e Geologia e do El País, as diferenças podem chegar aos 21,79%. A diferença é mais significativa a norte.

Tendo em conta as cinco principais fronteiras nacionais com o país vizinho, a média da variação de custos é de 11,13%. É na gasolina 95 que os preços são mais díspares. Para agravar, a partir desta segunda-feira, o preço deste combustível deverá aumentar cerca de 1,5 cêntimos, para um valor médio de 1,538 euros por litro. Já o gasóleo deverá subir 0,5 cêntimos, para 1,340 euros o litro, o valor mais caro de que há registo.

Segundo a publicação, a última vez que foi mais barato abastecer o carro em Portugal, em comparação com Espanha, foi no final de 2014. Mas no ano seguinte os valores portugueses subiram, consequência da Contribuição para o Setor Rodoviário e da reforma da Fiscalidade Verde. Em 2018 há ainda a componente da subida do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos.