Combustíveis. Transporte ao domingo vai ser proibido

Foi esta sexta-feira publicada, em Diário da República, uma portaria que altera as restrições à circulação rodoviária de automóveis pesados que transportem mercadorias perigosas em cisterna.

Além disso, passa a ser proibida a circulação daqueles veículos às segundas-feiras, entre as 7 e as 10 horas, salvo em julho e agosto, nas vias de acesso (só sentido de entrada) às cidades de Lisboa e Porto indicadas no diploma e nas quais se inclui a A1 entre Alverca e Lisboa, a A8, entre Loures e Lisboa e EN6, entre Cascais e Lisboa e a A28 e EN 209, entre Gondomar e o Porto.

O diploma entra em vigor 120 dias após a publicação, ou seja, a 30 de dezembro.

“Treze anos volvidos sobre a última atualização do dispositivo legal em vigor, empreendeu-se um aturado trabalho de revisão do elenco de itinerários abrangidos pelas restrições previstas, tendo em conta os fins de segurança rodoviária e de fluidez do trânsito que se pretende acautelar”, pode ler-se no documento. A portaria, para a qual foi ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas, estabelece, ainda, restrições à circulação deste tipo de veículos através dos túneis rodoviários.