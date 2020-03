Combustíveis voltam a descer, abastecer vai ficar mais barato

O preço dos combustíveis volta a baixar na próxima segunda-feira, depois da descida história da passada semana. A gasolina simples 95 vai ficar até seis cêntimos e meio mais barata, enquanto o gasóleo simples deverá ter uma redução da ordem dos três cêntimos e meio por litro. Uma tendência que se deverá manter, na próxima semana, já que o barril de petróleo chegou esta semana a descer abaixo dos 30 dólares.

Assim, e de acordo com os valores médios do mercado em vigor nesta quinta-feira, segundo os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, é expectável que o preço médio em Portugal da gasolina simples 95 possa, na próxima segunda-feira, descer abaixo da fasquia dos 1,3 euros passando a custar 1,291 euros por litros em média. No caso do gasóleo, a descida será para 1,219 euros.

Veja também Petróleo ao preço mais baixo em 17 anos

Isto significa que, no abastecimento de um veículo com um tanque de 45 litros, poderá poupar quase três euros no caso da gasolina, sendo a poupança no gasóleo de aproximadamente um euro e meio.

Esta será a quarta semana seguida de descida no preço dos combustíveis, num total acumulado da ordem dos 23 cêntimos por litro.