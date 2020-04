Preços dos combustíveis voltam a descer, mas pouco

Os combustíveis voltam a descer na próxima semana, mas de forma mais ligeira. Desta vez, será o gasóleo a registar o maior desconto, da ordem dos dois cêntimos por litro. Na gasolina simples 95, a descida será menos acentuada e deverá ficar-se pelos 0,5 cêntimos por litro.

A gasolina passará a custar, em média, cerca de 1,257 euros o litro, enquanto o gasóleo poderá baixar para 1,214 euros. Os dados têm por base o preço médio praticado m Portugal continental ontem, quinta-feira, segundo o site da Direção Geral de Energia e Geologia.

Uma atualização que reflete a recuperação do preço do petróleo nos mercados internacionais. O barril de Brent, que serve de referência às importações portuguesas, disparou ontem 21% para valores muito próximos dos 30 dólares e hoje mantém a tendência, ultrapassando já a barreira dos 33 dólares. Segunda e terça rondava os 22 dólares.

Uma valorização desencadeada pela informação de que a OPEP + – a Organização de Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, liderados pela Rússia – terá uma reunião de emergência agendada para a próxima segunda-feira. Segundo a agência Reuters, em cima da mesa poderão estar cortes da ordem dos 10% na produção mundial de petróleo. Recorde-se que foi a falta de um acordo no encontro anterior do grupo, no início de março, que fez desencadear uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia que, aliada à quebra no consumo, levou o barril a cair para valores de 2001.