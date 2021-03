Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Combustíveis © Sara Matos / Global Imagens

O preço dos combustíveis vai voltar a subir na próxima semana. Será a 18ª subida consecutiva. Ou seja, desde a semana de 23 de novembro que os preços têm evoluído em alta, acompanhando a tendência positiva das cotações do petróleo e seus derivados.

Assim, e de acordo fontes do setor, é de esperar um aumento da ordem de 1,5 cêntimos na próxima semana, tanto na gasolina como no gasóleo.

Isto significa que o preço da gasolina simples 95 deverá aproximar-se, na próxima semana, dos 1,56 euros por litro, o valor mais alto desde a semana de 3 de junho de 2019.

Já no caso do gasóleo, o preço médio deverá subir para os 1,375 euros o litro, praticamente em linha com o que custava na segunda semana de fevereiro de 2020.

Tal como na semana passada, também nesta as cotações do petróleo se mantiveram em alta, aproximando-se rapidamente da barreira dos 70 dólares o barril. Na quinta-feira, o crude do Mar do Norte, que serve de referência na Europa, fechou, no mercado de futuros de Londres, a cotar 69,61 euros, uma subida de 2,52% face à cotação da véspera.

Uma reação à publicação do relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que reviu, em alta, a procura para este ano. Embora a OPEP estime ainda uma grande redução na procura mundial de petróleo no primeiro semestre, o relatório prevê uma forte recuperação já no segundo semestre.