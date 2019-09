PM. “Começa a ser difícil aumentos significativos do salário mínimo”

O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira que o aumento do salário mínimo nacional (SMN) será cada vez mais difícil no futuro, depois das sucessivas subidas nos últimos quatro anos, depois da legislatura arrancar em 2015.

“Hoje começa a ser difícil haver aumentos muito significativo do salário mínimo nacional”, começou por dizer António Costa, justificando essa dificuldade com o facto de o valor estar “muito encostado ao salário mediano.”

O primeiro-ministro atirou depois a decisão sobre futuros aumentos para a concertação social que ficou, de certa forma, arredada do debate sobre a atualização do salário mínimo na atual legislatura. “Aquilo que nós propomos é que no início da próxima legislatura possa haver um acordo global na concertação social quanto ao conjunto da política de rendimentos”, esclareceu António Costa num debate na Câmara de Comércio, em Lisboa.

“Nós estamos disponíveis para debater na concertação social esta matérias”, concluiu o chefe do executivo.

Mais à frente, quando questionado sobre a competitividade das empresas e a proporção de trabalhadores a ganharem o salário mínimo, o primeiro-ministro afirmou que “o salário mínimo representa 7% dos novos contratos e há um crescimento global de 7% nos salários médios nos últimos quatro anos”, indicando o “esforço das empresas”.

O que prometem os partidos

Todos os partidos têm propostas para a atualização do salário mínimo nacional para a próxima legislatura: uns quantificam o valor, outros apenas declaram a intenção de o fazer, como é o caso do Partido Socialista.

PS

No programa às legislativas de 06 de outubro, o PS promete, no quadro da negociação em concertação social, aprofundar “um acordo de médio prazo sobre salários e rendimentos, a trajetória plurianual de atualização real do salário mínimo nacional, de forma faseada, previsível e sustentada, que tenha em conta a evolução global dos salários e dos principais indicadores económicos”.

PSD

O programa eleitoral do maior partido da oposição, também prevê a negociação em sede de concertação social de um salário mínimo nacional, com aumentos graduais “de modo a que não seja inferior a 700 euros em 2023”. Os sociais-democratas indicam que deve ser tido em conta “a previsível evolução da produtividade e da inflação”. Além disso, o PSD defende “o princípio da convergência entre o salário mínimo nacional com o salário mínimo da Administração Pública”, que, pela primeira vez em 2019, se diferenciou (o privado tem um SMN de 600 euros e o público 635 euros).

BE

O Bloco de Esquerda propõe uma atualização do salário mínimo a dois tempos. No manifesto eleitoral, o BE aponta a “recuperação do salário mínimo, que deve iniciar-se nos 650 euros em janeiro de 2020 e continuar ao longo da legislatura a um ritmo mais acelerado que os 5% médios da legislatura para beneficiar um milhão de trabalhadoras e trabalhadores”, lê-se no documento.

CDS

No programa dos centristas nada é referido em concreto sobre o salário mínimo nacional. O CDS refere-se genericamente “a salários dignos” ou “melhores salários”.

PCP

No programa eleitoral a coligação CDU – que inclui o PCP e “Os Verdes” – defende “a fixação do salário mínimo nacional em 850 euros”, afirmando que “para além da melhoria das condições de vida de quem trabalha, tem outros impactos positivos” na economia.

PAN

O partido Pessoas Animais e Natureza propõe “aumentar gradualmente o salário mínimo nacional em 50 euros por ano, fixando-o em 800 euros no termo da legislatura para os trabalhadores da Administração Pública e do sector privado”, afastando a atual diferença de 35 euros entre os dois setores.