Grátis a partir de hoje bilhetes de InterRail para viajar pela Europa

As candidaturas aos 15 mil passes gratuitos de InterRail abriram oficialmente esta terça-feira às 12h00 e podem ser feitas até 26 de junho à mesma hora. Para concorrer, os jovens europeus que completaram 18 anos até 1 de julho de 2018 só têm de entrar no Portal Europeu da Juventude, preencher um formulário de candidatura e responder a cinco perguntas. O InterRail tem de ser feito entre 9 de julho e 30 de setembro no período máximo de um mês, e deverá passar entre 1 a 4 países estrangeiros.

Os interessados têm que responder a cinco perguntas sobre o Ano Europeu do Património Cultural, atividades da Comissão Europeia ligadas aos jovens e sobre as eleições de 2019 no Parlamento Europeu. Há ainda uma sexta questão para facilitar a seleção dos vencedores em caso de empate.

Por fim, em caso de conseguir um passe grátis, os jovens têm que partilhar as experiências do InterRail nas redes sociais e tornar-se embaixadores do movimento DiscoverEU.

Os 15.000 bilhetes grátis foram disponibilizados pela Comissão Europeia no âmbito do programa DiscoverEU, apresentado no início de maio deste ano. O passe grátis só inclui os custos da viagem, com um valor médio para cada bilhete de 255 euros. A cargo dos próprios ficam as despesas com seguros, alojamento e alimentação.

Segundo o El País desta terça-feira, a Comissão Europeia prevê que fiquem disponíveis mais 5 mil passes grátis ainda este ano.