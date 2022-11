Comerciantes e exportadores de vinhos querem a demissão da ministra da Agricultura

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e Alimentação © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas (ANCEVE) pede a demissão imediata da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, na sequência do anúncio, por parte do Governo, da extinção dos serviços regionais daquele ministério.

Em comunicado, a associação - que representa "dezenas de empresas produtoras e exportadoras de vinhos e bebidas espirituosas nas principais regiões demarcadas do País" - põe em causa a medida que adjetiva de "abusiva, antidemocrática e absolutamente inaceitável".

A ANCEVE afirma que as diversas direções regionais de Agricultura são essênciais nos serviços de atendimento e apoio que prestam a milhares de produtores, além da "promoção do conhecimento específico a cada realidade regional, de gestão de fundos de apoio à Agricultura, entre muitas outras".

E frisa que estes serviços são os veículos através dos quais o ministério da Agricultura recebe as indicações sobre "os problemas específicos de cada região". "Sem ter recursos em cada região, como agora surpreendentemente se anuncia, o Ministério da Agricultura ficará limitado a ser um gigante burocrático e ineficaz no Terreiro do Paço (rigorosamente, pois é aí a sua sede), sem conhecimento real do que se passa em cada região", alerta a associação.

Frisando o eixo essencial que a agricultura representa na economia nacional, a ANCEVE não poupa críticas à ministra da Agricultura, a quem apelida de "politicamente irrelevante", afirmando que "não é reconhecida pelo sector nem pelos seus pares e cuja manutenção naquele lugar representa um enorme erro de casting por parte do Primeiro-Ministro".

Neste sentido, a Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas, pede a substituição urgente de Maria do Céu Antunes, "por alguém com conhecimento do sector, que o sector respeite e com peso político, que tutele, não um Ministério enfraquecido, sem estratégia e sem rumo, mas sim um novo Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural".

A ANCEVE acusa ainda a governante de "ter perdido as Florestas e as competências da Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária sobre os animais de companhia", além de "não ter tido nunca a capacidade de canalizar apoios financeiros urgentes e imperiosos ao sector, numa situação de crise marcada pela seca, pela guerra e pela inflação".