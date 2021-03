Comércio e retalho recua 10,9% volume de negócios em janeiro

Viana do Castelo, 03/12/2019 - Lojas de Natal para a compras. Armazém 66 : Sapatos portugueses Zouri (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O comércio e retalho viu recuar 10,9% o seu índice de volume de negócios em janeiro face a igual período do ano passado, uma taxa inferior em 6,7 pontos percentuais (pp) face ao mês anterior, revela os dados do INE conhecidos esta segunda-feira. Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas também registam uma evolução negativa. Em meados de janeiro, o país entrou em confinamento geral, ditando o fecho da maioria do retalho, com a excepção dos que realizam vendas de bens essenciais, como alimentos ou produtos eletrónicos.

A evolução do índice agregado do volume de negócios no comércio a retalho foi "particularmente influenciada pelo desempenho dos produtos não alimentares, que registaram uma forte contração da atividade, com a taxa de variação homóloga a fixar-se em -19,2% (-9,4% em dezembro)", refere o INE. Já os produtos alimentares aumentaram 0,1%, mas desacelerando 2,3 p.p. face ao mês anterior, destaca o INE.

A variação em cadeia do índice agregado situação em menos 4,8% (-0,1% em dezembro). "Os agrupamentos de Produtos Alimentares e Produtos não Alimentares passaram de variações de 2,0% e -1,9% em dezembro, para -1,7% e -7,6%, respetivamente, em janeiro."

"Em termos nominais, o índice agregado passou de uma taxa de variação homóloga de -5,0% em dezembro para -11,4% em janeiro. As variações dos índices dos agrupamentos Produtos Alimentares e Produtos não Alimentares situaram-se em -0,3% e -20,2%, respetivamente (2,0% e -10,8% em dezembro, pela mesma ordem)", refere o INE.

Os índices de emprego e remunerações também recuaram em janeiro face ao igual período do ano passado, menos 4,6% e menos 5,4%, respetivamente, depois de em dezembro terem caído 4,7% e 3,4%, respetivamente.

"A taxa de variação mensal dos índices de emprego e de remunerações situou-se em -1,7% e -19,7%, respetivamente (-1,8% e -18,0% em janeiro de 2020, pela mesma ordem)", informa o INE.

Depois te ter recuado 6,5% em dezembro, o índice de horas trabalhadas caiu 13,6% em janeiro face a igual período do ano passado.

"A taxa de variação mensal do índice de horas trabalhadas situou-se em -9,8% (-2,3% em janeiro do ano anterior)", informa o INE.