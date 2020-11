Comércio eletrónico cresceu 20% em 2019 para 5,9 mil milhões de euros

© Pixabay

No ano passado, o comércio eletrónico B2C - realizado entre empresas e consumidor final - cresceu 20%, mais 3 pontos percentuais face ao aumento registado em 2018. De acordo com os dados revelados no CTT e-Commerce Report 2019, este montante ascendeu aos 5,9 mil milhões de euros no ano passado.

Para este ano os retalhistas esperam aumentos ainda mais significativos, fruto do contexto de pandemia e da alteração dos hábitos dos consumidores, que passaram a comprar muito mais vezes online. As expectativas dos retalhistas apontam para subidas entre os 40 a 60% no comércio eletrónico, indicam os CTT.

Divulgado a propósito do CTT e-Commerce Day, que se realiza esta quarta-feira, dia 11, os portugueses compram cada vez mais online. 51% dos portugueses que tinham acesso à Internet fizeram pelo menos uma compra online no ano passado, uma subida de 4% face aos dados de 2018. Apesar do aumento do ano passado, estes números ainda colocam Portugal abaixo da média dos países do Sul da Europa, onde 55% dos consumidores faz pelo menos uma compra online num ano.

Os CTT acreditam que, no final deste ano, tendo já em conta o efeito da pandemia, esta percentagem possa acompanhar a tendência do Sul da Europa - estima-se que possa chegar aos 56%.

Para além da entrada de novos compradores online, subiu também o número de compras de produtos através da Internet (15,8 compras anuais, mais 14,5% que no ano anterior), assim como o valor gasto em cada compra de produtos (51,1 euros). Até ao final deste ano o número de compras online de produtos possa chegar aos 19,5 e o valor médio de compra se eleve para os 56,6 euros.

Se nos últimos dois anos já tinha vindo a aumentar o crescimento das compras a empresas portuguesas, a pandemia fez acelerar significativamente este fenómeno, com os vendedores portugueses a ganhar peso neste relatório.

Ainda assim, a origem das compras internacionais continua a ser liderada pela China, seguindo-se Espanha e Reino Unido.

Quem é o consumidor online português?

Este relatório dos CTT traça o perfil do consumidor português que compra online, o chamado e-buyer. Há uma predominância do género feminino (51,5%), mais adulto e centrados entre as idades de 25 a 54 anos (77,3%), seguido pelos mais jovens (21%). Este consumidor é ainda urbano, com predominância pelos centros urbanos de Lisboa e Porto. "O perfil escolar e o rendimento dos e-buyers é superior à média nacional da população", conclui o relatório dos CTT.

Em relação aos motivos de compra a conveniência é a rainha, seguida pelo preço e mobilidade. A facilidade da compra (64%) e o poder comprar a qualquer momento (59%), fatores apontados pelos consumidores, foram muito influenciados pelo contexto sanitário durante o qual o estudo foi realizado, logo seguidos do preço e promoções, ambos com 58%.

A tendência para a mobilidade é mais evidente na fase de pesquisa, onde já 54% dos e-buyers referem o smartphone como o meio utilizado. Na fase da concretização do pagamento e compra, este valor é de 49%, quando em 2018 era de 42%.

Em relação às categorias favoritas os consumidores mantém a preferência pelo vestuário e calçado (56%), seguindo-se eletrónica e computadores (43%), higiene e cosmética (42%), livros e filmes (33%), telemóveis (23%), utensílios para o lar (21%), material desporto (29%) ou produtos e acessórios para animais (13%).

Já nos três primeiros meses da pandemia, foi notória uma alteração de hábitos de consumo, com os portugueses a virarem-se para produtos frescos ou produtos farmacêuticos.

O nível de abandono da compra por parte dos consumidores no momento do checkout tem vindo a diminuir nos últimos anos. Ainda assim, fatores como um preço final mais caro que o previsto (que inclui o preço de entrega) continua a ser aquele que mais contribui para o abandono da intenção de compra (62%). Seguem-se outros fatores como "informação pouco clara sobre o produto" (42%) e "pouca confiança no vendedor" (20%).

Nas entregas das suas encomendas online, cliente português privilegia a garantia de reembolso em caso de perda ou dano na encomenda (78%), o preço reduzido das entregas (76%), o cumprimento dos prazos (74%), uma segunda tentativa de entrega (71%), a possibilidade de acompanhar a entrega (70%) ou a possibilidade de ser notificado previamente por SMS/email (68%).

Em relação ao local de entrega, 85% continua a preferir a entrega no domicílio. Ainda assim, alternativas como pontos de conveniência (38%), local de trabalho (30%), click & collect (30%), Lojas CTT (26%) e cacifos automáticos e outras soluções (12%) também são relevantes para o consumidor português.

Metade dos retalhistas duplicou vendas com a pandemia

Embora seja referente a 2019, este estudo também contempla um inquérito feito já este ano, em contexto de pandemia. Com os portugueses mais virados para os canais online, devido às restrições e encerramentos de lojas há alguns meses, metade dos retalhistas afirma ter duplicado as vendas em contexto de pandemia.

Já para todo o conjunto do ano 2020 projeta-se um crescimento médio entre 40% e 60%, isto é cerca de três vezes o ritmo de crescimento que se observou nos últimos dois anos, nota o relatório.