Comércio externo da China cresce 26,6% em abril

O comércio externo da China cresceu 26,6%, em abril, em relação ao período homólogo de 2020, quando a atividade económica no país paralisou, devido às medidas de prevenção contra a covid-19, foi esta sexta-feira anunciado.

As trocas comerciais entre a China e o exterior alcançaram o equivalente a 403,9 mil milhões de euros, de acordo com os dados dos serviços das alfândegas chinesas.

As exportações cresceram 22,2%, para o equivalente a 219,3 mil milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 32,2%, para o equivalente a 183,4 mil milhões de euros, indicaram.

O excedente na balança comercial da China fixou-se no equivalente a 35,9 mil milhões de euros, em abril.

Entre janeiro e abril, o comércio externo da China aumentou 28,5%, em termos homólogos.

O período homólogo de 2020 ficou marcado pelas medidas de prevenção contra a covid-19, que paralisaram a atividade económica no país.

O comércio com a União Europeia, o maior parceiro comercial da China, aumentou 32,1%, entre janeiro e abril. As exportações cresceram 36,1%, em termos homólogos, enquanto as importações aumentaram 26,4%.

As trocas comerciais com os Estados Unidos aumentaram 50,3%, apesar da prolongada guerra comercial entre os dois países, que incluiu a imposição de taxas alfandegárias punitivas sobre produtos oriundos da China.

O país foi o primeiro a detetar casos de covid-19 e a aplicar restritas medidas de prevenção, mas foi também o primeiro e repor a normalidade, fornecendo equipamento de proteção e médico a muitos países, que continuam a combater a epidemia.