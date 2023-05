Comércio externo de bens da zona euro passa de défice a excedente em março

© Getty Images via AFP

A balança comercial externa da zona euro registou, em março, um excedente de 25,6 mil milhões de euros (ME), que se compara com o défice homólogo de 20 mil ME, divulga esta terça-feira o Eurostat.

Segundo o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram 7,5% em março, face ao mesmo mês de 2022, para os 269,2 mil ME e as importações recuaram 10% para os 243,6 mil ME.

Na UE, o comércio externo de bens saldou-se, em março, por um excedente de 24,7 mil ME, face a um défice homólogo de 29 mil ME, com as exportações a subirem 9,4% para os 242,2 mil ME e as importações a recuarem 13,2% para os 271,5 mil ME.