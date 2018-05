Comércio externo de Macau sobe 24% até abril

O comércio externo de mercadorias de Macau subiu 23,7% de janeiro a abril passado comparativamente a igual período do ano passado, foi hoje divulgado.

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), nos quatro primeiros meses do ano o valor total do comércio externo de mercadorias do território correspondeu a 33,3 mil milhões de patacas (cerca de 3,5 mil milhões de euros) contra 26,9 mil milhões no período homólogo.

Em abril, Macau exportou 1,09 mil milhões de patacas, equivalente a uma subida de 30% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O défice da balança comercial dos quatro primeiros meses de 2018 “alargou-se, atingindo 25,19 mil milhões de patacas”, indicou.

Segundo a DSEC, as exportações para a China continental atingiram, no período de janeiro a abril, 668 milhões de patacas, mais 22% em relação ao período homólogo.

Deste valor, 651 milhões de patacas de mercadorias foram exportados as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas, vizinhas de Macau, no sul do país.

Já as vendas para a UE (53 milhões de patacas) e os Estados Unidos (44 milhões de patacas) diminuíram 25,8% e 29,4%, respetivamente, em termos anuais.

Em contrapartida, o valor das exportações para Hong Kong foi de 2,54 mil milhões de patacas, uma subida de 4,4%.

No mesmo período, a DSEC indicou que o valor importado de mercadorias foi de 29,25 mil milhões de patacas, mais 26,4% em termos anuais.