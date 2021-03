Comércio internacional da China sobe mais de 32% até fevereiro

Porto de Lianyungang, na China © STR/AFP

No período em causa, o volume do comércio exterior do país rondou os 837,3 milhões de dólares (cerca de 702,8 milhões de euros).

Entre janeiro e fevereiro, as exportações chinesas, por seu turno, aumentaram 50,1%, em comparação com os dois primeiros meses de 2020, para 471 milhões de dólares (sensivelmente 395,4 milhões de dólares).

Já as importações progrediram 14,5%, totalizando 366,3 milhões de dólares (307,5 milhões de euros).

A China registou assim um excedente comercial de 104 milhões de dólares (87,3 milhões de euros).

No mesmo período de 2020, o país verificou um défice de 6,7 milhões de dólares (5,6 milhões de euros).