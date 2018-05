Comércio quer regime específico de arrendamento para empresas

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defende um regime específico de arrendamento para fins empresariais, estando a apresentar a sua proposta aos diversos grupos parlamentares.

Em comunicado hoje enviado, a CCP diz que o regime proposto abrange os arrendamentos industriais, comerciais ou para empresas prestadoras de outros serviços e não inclui arredamentos para profissões liberais.

“Na base desta iniciativa está a inadequação do regime do arrendamento urbano em vigor, que, mesmo após a revisão de 2012, não distinguiu suficientemente o arrendamento habitacional do não habitacional empresarial, com séria lesão dos arrendatários comerciais”, refere a confederação.

A CCP defende uma duração mínima de cinco anos para os arrendamentos comerciais a prazo, o direito a indemnização pelo senhorio em caso de denúncia sem justa causa do contrato pelo senhorio e o fim das atualizações extraordinárias de rendas, retomando-se a regra de atualização anual conforme à inflação.

Limites muito curtos para a duração dos contratos, a possibilidade de pôr termo aos contratos a todo o tempo por denúncia do senhorio sem invocação de qualquer causa e sem direito de indemnização do arrendatário, bem como a possibilidade da atualização súbita de rendas sem qualquer limite são alguns exemplos dados pela CCP de regras que “não só não atendem aos interesses específicos dos arrendatários empresariais, como constituem grave dano para o exercício da atividade destes com um mínimo de estabilidade e previsibilidade”.

Para a CCP, as especificidades do setor não habitacional empresarial justificam a autonomização do regime de arrendamento comercial face ao arrendamento habitacional.

No setor empresarial, explica, o locador, normalmente proprietário do imóvel, relaciona-se com empresários que carecem do locado para o exercício da sua atividade, sendo a localização economicamente relevantíssima.

Acresce que se trata, na sua maioria, de micro e pequenas empresas, sem condições para suportarem aumentos súbitos e ilimitados das rendas, sublinha a CCP.

A proposta da CCP considera, assim, “essencial” reconhecer que há um significativo investimento inicial necessário à instalação de muitas atividades de comércio e serviços, também em prédios arrendados e que o retorno económico-financeiro do investimento, principalmente num quadro de baixo crescimento, é feito a médio/longo prazo, variando em função da natureza das atividades.

Também será necessário considerar que muitas atividades, em cumprimento de obrigações legais, nomeadamente de higiene ou segurança, realizam investimentos que não são passíveis de deslocalização, muito menos uma que seja súbita, injustificada e sem direito a qualquer indemnização pelo senhorio.

E, por último, que “rendas incomportáveis, ou despejos, levam ao encerramento de muitas empresas com consequências inevitáveis ao nível do desemprego”.

A confederação quer ainda a devolução ao arrendatário comerciante da figura do trespasse, completamente anulada pela possibilidade de aumento de rendas e denúncia livre do contrato pelo senhorio logo após o trespasse.

Fala também na possibilidade de, nos contratos com prazo, se poder convencionar que, desde o momento da primeira renovação, o arrendamento tem duração indeterminada.

A CCP defende ainda a consagração da regra segundo a qual a extinção do contrato por denúncia pelo locador, quando o arrendatário venha exercendo no locado atividade continuada de atendimento ao público por cinco ou mais anos, confere a este o direito a uma indemnização pelo locador.

A confederação fala ainda na possibilidade da transmissão da posição de arrendatário, independentemente da autorização do senhorio e na consagração da não caducidade do arrendamento por morte do arrendatário, desde que os sucessores continuem a exercer no locado atividade idêntica ou afim da exercida pelo arrendatário falecido, ou quando no locado exista trabalhador que comprovadamente ali trabalhe com este há, pelo menos, três anos e que se proponha continuar a ali exercer atividade idêntica ou afim da exercida pelo arrendatário falecido.