Comic Con: Cimeira da cultura pop espera receber 21 mil visitantes estrangeiros

Paddy Cosgrave já fez as malas, depois de mais uma Web Summit, mas na FIL não há tempo para desligar as luzes e já se afina mais um evento de peso, a Comic Con. Na verdade, o festival dedicado à cultura pop e aos amantes de cosplay espera o dobro dos participantes da cimeira tecnológica: 140 mil. Entre 8 e 11 de dezembro, o Parque das Nações, em Lisboa, será a casa de quase duas mil centenas de fãs de banda desenhada, anime, jogos, cinema e literatura.



A maioria dos visitantes são portugueses, mas o número de estrangeiros está a aumentar e representa já 15%. A manterem-se as métricas, a oitava edição da Comic Con portuguesa deverá receber cerca de 21 mil visitantes. "Nos últimos anos temos vindo a crescer em números de visitantes estrangeiros. A proximidade com Espanha ajuda a este fluxo constante, mas outros países europeus, como Inglaterra, França e Alemanha. Recebemos visitantes de quase toda a parte do globo", explica o CEO do evento.



Paulo Rocha Cardoso adianta que, este ano, a organização avançou com uma campanha de comunicação no país vizinho, através de um dos parceiros de conteúdo de televisão, a SYFY. E admite que o objetivo é conseguir aumentar a fatia de público de outras nacionalidades na zona oriental de Lisboa e, para isso, importa também captar uma nova oferta.



"De forma gradual queremos captar mais público internacional. Estamos a crescer de forma sustentada, mas necessitamos de preparar o evento para poder receber as grande marcas da indústria, do cinema, da televisão, bem como diversos parceiros da área literária e banda desenhada que atraem o público nacional e internacional, marcas endémicas e não endémicas e que trazem um valor acrescentado a nível económico para o país", refere.



Preços para famílias

O aumento generalizado dos preços tem pesado nas carteiras dos consumidores mas, na Comic Con, as tarifas mantêm-se "praticamente idênticas à última edição", assegura a organização. Os bilhetes diários custam entre 30 euros e 70 euros, os ingressos de fim de semana fixam-se entre 65 euros e 115 euros e o passe geral ascende aos 180 euros. Este ano foram ainda criadas "mais vantagens para quem adquire o bilhete antecipadamente", bem como "diversas dinâmicas para apoiar todos os públicos".



"As crianças até aos cinco anos não pagam, existe o bilhete kids, entre os 06 e os 12 anos, bilhete jovem, família, família plus, e o bilhete duo com a vertente de serem dois bilhetes com um preço mais competitivo. Apesar de o público mais jovem ser um grande segmento, o nosso evento é familiar, e este fator aqui é preponderante", assume o CEO.



O responsável admite que, no entanto, da parte da organização teve de existir jogo de cintura para fintar a inflação. "A conjuntura atual obrigou-nos a um esforço e agilidade financeira para um controlo orçamental muito mais apertado, com as diversas dificuldades apresentadas por todas as partes envolvidas, na questão de oferta e na procura por parte dos fornecedores onde a matéria-prima tem um grande impacto", enumera.



Lisboa é aposta para o futuro

Foi em 2018 que o encontro dos fãs de cultura pop trocou a Invicta pela capital. Primeiro em Oeiras e depois no Parque das Nações. A atual casa parece ter as medidas certas e os moradores garantem não querer arredar pé.



"Estamos bem em Lisboa. Como estávamos bem no Porto e em Oeiras. A questão do local tem maioritariamente relação com as diversas necessidades específicas, quer a nível logístico, quer a nível do recinto, que é fundamental para criar as condições exigidas, de forma a albergar a todas as especificidades dos parceiros da indústria e dos espaços que necessitam para os seus conteúdos e ativações. Neste momento, queremos crescer e colocar Portugal e Lisboa no mapa internacional dos maiores eventos da cultura pop do mundo",afiança Paulo Rocha.



O futuro passa por "crescer de forma sustentada" e trazer "definitivamente a grande indústria internacional da cultura pop para Portugal".



"Sabemos que Portugal tem um problema de dimensão, e que é transversal a todas as indústrias, com raras exceções, no entanto, temos todas as condições para ter cá as grandes marcas internacionais. Não falo só ao nível do nosso evento, mas sim, de forma residente, com a instalação dos seus estúdios no nosso país", conclui.