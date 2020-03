Comissão anuncia 37 mil milhões para saúde, PME e mercado de trabalho

A União Europeia vai avançar com um pacote económico de 37 mil milhões de euros em resposta à pandemia de novo coronavírus, pretende flexibilizar também as regras europeias sobre ajudas de Estado com um novo quadro provisório para os países atuarem e admite também acionar a cláusula de exclusão das regras orçamentais do Pacto de Estabilidade e Crescimento na Zona Euro caso a situação se venha a agravar.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, para anunciar as medidas de resposta económica, mas também de saúde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, juntamente com os comissários da Concorrência, Margrethe Vestager, e das Finanças, Valdis Dombrovskis, garantiram que vai haver flexibilidade total – e até uma possível alteração temporária de regras – para lidar com matérias como o equilíbrio orçamental das finanças públicas dos países ou a necessidade de estes estenderem a mão às indústrias e empresas respetivas sem que tal seja considerado uma violação das normas de funcionamento do mercado interno.

“O choque é temporário, mas temos de trabalhar conjuntamente para garantir que é o mais breve e limitado possível”, defendeu a presidente da Comissão Europeia, alertando para as necessidades imediatas dos sectores europeus mais vulneráveis à pandemia: turismo, transportes, retalho. “Os Estados-membros “devem ser encorajados e sentir-se confortáveis a tomar medidas”, disse.

Nos estímulos de resposta à crise pandémica, Ursula von der Leyen calculou 37 mil milhões de euros de investimento que vai ser realizado pelo conjunto dos Estados-membros, que serão direcionados prioritariamente para apoiar a saúde, o mercado de trabalho e as pequenas e médias empresas. Os apoios nacionais serão complementados com o Orçamento da UE, disse a responsável de Bruxelas.

No apoio às PME, a UE vai suportar garantias públicas no valor de mil milhões de euros que permitirão alavancar oito mil milhões de euros para a linha de crédito do Fundo Europeu de Investimento aos negócios mais afetados. Segundo von der Leuyen, vão chegar a 100 mil empresas europeias, complementando as linhas de crédito nacionais que já estão a ser acionadas por 19 Estados-membros, incluindo Portugal.

Noutras medidas, a Comissão destacou a autorização para serem alteradas as regras de slots que as transportadoras aéreas têm de cumprir, isentando assim este que é o sector de primeiro impacto económico da pandemia da necessidade de realizar “voos fantasma” – ou seja, quase em passageiros – para cumprir os mínimos de voos exigidos nas operações europeias.

Ajudas mais flexíveis e linha aberta para Bruxelas

Além disso, Bruxelas flexibiliza as regras de ajudas de Estado, prometendo agir rapidamente e avançar com um novo enquadramento provisório para atuar num momento em que cada governo é chamado a apoiar as suas empresas, sendo o caso mais relevante de momento o da Itália, pela gravidade que o surto assumiu no país.

Margrethe Vestager, a comissária com esta pasta, deu como exemplo o caso da Dinamarca que pediu autorização para compensar as empresas organizadoras de eventos devido aos cancelamentos. A resposta, disse, demorou “menos de 24 horas”. “Vamos trabalhar tão rapidamente com os outros Estados-membros”, assegurou.

Turismo, transportes, hotelaria e restauração foram os sectores que a comissária apontou como mais dependentes, nesta fase, de ajudas dos respetivos Estados, que terão de ser acionadas rapidamente. A Comissão, revelou, está neste momento a trabalhar num novo enquadramento para matérias que envolvam ajudas de Estado no atual contexto de emergência.

“Os governos poderão ter de garantir ajudas de Estado em muito maior escala. É o caso de Itália. E a situação em cada vez mais Estados-membros está a ir na mesma direção”, assumiu.

Entretanto, os governos dos 27 terão uma linha de emergência própria para contactar Bruxelas e esclarecer dúvidas sobre as medidas que pretendem adotar.

“As medidas anunciadas hoje lidam com a situação de hoje”, salientou von der Leyen, defendendo um escalar proporcional da resposta consoante a evolução do vírus que, lembrou no será possível “parar”, mas apenas retardar. “Estamos preparados para fazer mais”, avisou.

Bancos e finanças públicas com alívio de regras

No entanto, muitas destas medidas vão depender da agilidade da banca europeia para responder às crise, reconheceram os comissários, numa altura em que as instituições europeias estão já em contacto com os governo do bloco no sentido de avaliar a necessidade de serem flexibilizadas as regras de gestão de risco dos bancos para acudir às empresas.

Pretende-se, nomeadamente, uma moratória que permita adiar o cumprimento das obrigações de repagamento que as empresas assumiram com os bancos.

“Os bancos europeus estão mais fortes e resilientes”, defendeu Vestager, secundada por Valdis Dombrovskis na apreciação, com um apelo para que as instituições financeiras façam pleno uso da flexibilidade prometida pelo Banco Central Europeu ontem, com redução dos rácios de capital dos bancos e a promessa de considerar regras de operação mais flexíveis.

Quanto às finanças públicas, Dombrovskis deu conta da intenção de usar flexibilidade total também na aplicação das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que limitam a produção de défices e dívidas públicas no bloco.

Tal como o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, avançava já numa entrevista desta sexta-feira ao Financial Times, ficam excluídos dos procedimentos por défice excessivo os apoios às empresas e trabalhadores em apuros, bem como todas a despesa em saúde para fazer face à pandemia, incluindo medidas como o reforço das instalações hospitalares, de pessoal e compra de material.

O comissário com as pasta da Zona Euro e do sistema financeiro avançou ainda que Bruxelas está, no limite, preparada para ativar a cláusula de exclusão das regras orçamentais existentes, caso tal venha a ser necessário.

Ainda sobre a resposta específica à crise de saúde, Ursula von der Leyen deu contas das últimas medidas adotadas. A comissão está a avaliar os stocks existentes de material de proteção individual, como máscaras, e a contactar produtores, ao mesmo tempo que continua a desaconselhar a proibição de exportações de equipamento e dispositivos médicos por alguns países dentro do bloco. Alemanha, França e outros Estados-membros vão adaptar as respetivas medidas em função do pedido de Bruxelas. São igualmente desaconselhadas medidas restritivas da circulação dos cidadãos europeus. Vão ser apresentadas hoje orientações para o rastreio de saúde das pessoas no atravessamento de fronteiras.

Atualizado pela última vez às 13h30