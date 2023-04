Comissão de acompanhamento do pacto IVA zero reúne esta quarta-feira

© Ângelo Lucas/Global Imagens

Reúne na quarta-feira, pela primeira vez, a comissão de acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares. A novidade foi avançada por Nuno Fazenda, que esta quarta-feira falava na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços aproveitou a oportunidade para explicar que esta primeira reunião servirá para definir os trabalhos da comissão, de forma que se comece a "enquadrar a importância" do pacto. "A estabilização e redução dos preços dos bens alimentares é um desafio que convoca todos", frisou o governante.

Ainda no decorrer da audição ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, dos representantes dos membros da "PARCA ­- Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar", e quando questionado pelos deputados sobre a medida do IVA zero para os alimentos vai resolver a situação dos preços altos ao consumidor, Nuno Fazenda declarou que "por si só não resolve mas ajuda muito, quando conjugado com outras medidas".

E, detalhou os apoios às famílias mais carenciadas e na área da habitação, que é "um tema crítico nos dias de hoje". O secretário de Estado acrescentou ainda as ajudas aos agricultores, explicando que todas "estas medidas permitem mitigar o impacto do aumento dos bens alimentares".

Questionado sobre como seriam fiscalizados os preços, Nuno Fazenda remeteu para a ASAE, que é o organismo que tem competências próprias e autoridade para fiscalizar. E revelou que para reforçar os quadros daquela instituição serão contratados numa primeira fase, e em breve, 15 inspetores e posteriormente serão admitidos mais 30 quadros - 20 inspetores e 10 técnicos superiores.

Governo defende contratação de empresas privadas

Presente também na mesma comissão, o secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, defendeu a contratação das empresas Euroteste e Consulai, que vão acompanhar os preços ao consumidor e fornecer essas informações ao Executivo, assim como saber a metodologia de análise da cadeia de valor.

"Nós não estamos a inventar a roda", declarou. "Estamos a adotar o mesmo modelo que outros Estados adotaram, como os nossos vizinhos espanhóis, que recorreram a atividades privadas isentas, com recursos e 'know-how' para o fazer de forma mais eficiente", afirmou, declarando ainda ser "perfeitamente justificável" utilizar estas empresas pagas com os fundos disponíveis, que "têm esta experiência de anos".

No decorrer desta audição foi ouvido ainda, Miguel Moura e Silva, pela Autoridade da Concorrência (AdC) e que assegurou que a AdC vai usar as suas competências para assegurar que o pacto do IVA Zero não seja utilizado para distorcer a concorrência.

Falaram, igualmente a diretora-geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca, o diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, Eduardo Diniz, a diretora-geral das atividades económicas, Fernanda Ferreira Dias, que defenderam o trabalho da PARCA e o que pode vir a fazer no âmbito do acompanhamento da execução do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares.

Recorde-se que este pacto foi entre o Governo, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).