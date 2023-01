Comissão do novo aeroporto ainda pode riscar opções entregues pelo governo

( Ricardo Ramos / Global Imagens ) © Ricardo Ramos / Global Imagens

A comissão técnica independente que vai estudar as localizações do novo aeroporto já iniciou trabalhos, mas esta comissão ainda pode riscar opções entregues pelo governo, dá conta esta segunda-feira o jornal Público.

Em entrevista ao matutino, a coordenadora da comissão, Rosário Partidário, garante que todas as propostas serão acolhidas e reiterou que o relatório final onde constará o qual a melhor opção será entregue ao governo até ao final do ano. Em outubro, será conhecido um relatório preliminar e, em novembro, está previsto o lançamento de uma consulta pública.

No entanto, para avaliar cada uma das opções serão ponderados, "pelo menos, 20 critérios" de viabilidade técnica. Questionada sobre o número de soluções que ficarão em cima da mesa (incluindo as cinco propostas do governo), Rosa Partidário admitiu que algumas das opções identificadas pelo executivo poderão ser riscadas. "Acho que até vai haver menos", disse, lembrando que Pedro Nuno Santos, anterior ministro das Infraestruturas, que a comissão poderia excluir hipóteses apresentadas pelo governo. "Espero que este [novo ministro, João Galamba] continue a dizer que sim, porque essa é a minha intenção", disse.