Comissão Europeia contente com vitória do PS: "estabilidade é boa para a economia"

Ministro das Finanças, João Leão, com o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni © Mario CRUZ / POOL / AFP

A estabilidade política que advém do facto de o país ter votado numa maioria absoluta do PS nas últimas eleições "é uma boa notícia para as avaliações que fazemos da economia", declarou Paolo Gentiloni, o comissário europeu para os Assuntos Económicos. Quanto à proposta de Orçamento do Estado de 2022, espera que seja enviada "o mais cedo possível".

Na conferência de imprensa que decorreu esta quinta-feira em Bruxelas para apresentar as previsões de inverno para as várias economias da zona euro e da União Europeia, o antigo primeiro-ministro italiano referiu que "temos boas previsões para Portugal em 2022", que deve crescer bastante mais depressa do que a média europeia, sendo que a economia portuguesa "deve alcançar o nível pré-pandemia no segundo trimestre deste ano".

Gentiloni explicou que "não incluímos resultados eleitorais na nossa previsão para Portugal" e que por isso também "não incluímos" um eventual orçamento. Relembrou que "em novembro de 2021 enviámos uma carta a convidar Portugal a entregar um plano orçamental para 2022 o mais cedo possível". É nesse ponto que estamos.

Como referido, o comissário foi questionado sobre o resultado das eleições que deram uma maioria absoluta ao PS de António Costa. Sobre isso, a CE mostrou satisfação. "A estabilidade é uma boa notícia para as avaliações que fazemos da economia", referiu o dirigente europeu.