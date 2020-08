Bruxelas contratualiza compra de 300 milhões de doses da vacina à AstraZeneca

A Comissão Europeia chegou a acordo com a farmacêutica AstraZeneca, uma das empresas que está a desenvolver a vacina para a Covid-19. Em comunicado, Bruxelas indica tratar-se “do primeiro contrato que a Comissão Europeia negociou em representação dos Estados-membros da União Europeia”.

O contrato estabelece “a compra da vacina para todos os Estados-membros assim como a doação para países de baixo e médio rendimento ou o redirecionamento para outros países europeus”. Bruxelas tinha chegado a um acordo de compra antecipada com a AstraZeneca no dia 14 de agosto.

A Comissão indica que, com este contrato, os países da UE poderão comprar 300 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, com a opção de mais 100 milhões de doses adicionais.

Citada em comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, indica que a Comissão “está a trabalhar sem descanso para disponibilizar aos cidadãos da União Europeia uma vacina segura e eficaz contra a covid-19 o mais depressa possível. A entrada em ação do contrato com a AstraZeneca é um passo importante nesse sentido.”

“Estou ansiosa para enriquecer o nosso portefólio de potenciais vacinas com contratos com outras empresas farmacêuticas e a iniciar discussões com parceiros internacionais para o acesso universal e igualitário à vacinação”, continuou a presidente da CE.

A vacina da AstraZeneca, que resulta do esforço conjunto com a Universidade de Oxford, está neste momento em testes de larga escala, após resultados “promissores” na fase anterior de testes.

A Comissão está também em negociações semelhantes com outras farmacêuticas, como a Sanofi-GSK, a Johnson & Johnson, a Curevac e a Moderna.

A aquisição de vacinas para a Covid-19 será financiada pelo apoio de emergência da União Europeia.