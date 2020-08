Comissão Europeia está a receber candidaturas a estágios pagos até 31 de agosto

O prazo para as candidaturas a estágios remunerados na Comissão Europeia (CE) abriu no passado dia 6 de agosto e termina na próxima segunda-feira, 31 de agosto, indicou a instituição esta quarta-feira. Estas candidaturas destinam-se à época de estágios que vai decorrer entre 1 de março e 31 de julho do ano que vem. Estágios de cinco meses, portanto (link para a área de estágios da CE).

“Estão abertas, até 31 de agosto, as inscrições para os estágios remunerados na Comissão Europeia. Duas vezes por ano, com início em março e outubro, a Comissão oferece estágios no domínio administrativo ou da tradução”, refere a CE numa nota enviada aos jornais.

“Os estágios estão abertos a licenciados de todas as áreas” e “oferecem uma familiarização com os procedimentos e as políticas das instituições europeias, a oportunidade de contribuir para o trabalho diário da Comissão e uma ocasião para os estagiários porem em prática os seus conhecimentos académicos”.

“O trabalho diário de um estagiário pode consistir em organizar reuniões ou participar em grupos de trabalho e audições públicas, preparar documentos de trabalho, nomeadamente relatórios, responder a perguntas dos cidadãos ou dar apoio à gestão de projetos”, refere a mesma nota.

“Na área da tradução, os estagiários ficam colocados numa unidade da Direção-Geral da Tradução e têm uma experiência prática do trabalho de um tradutor numa instituição europeia”, refere a mesma fonte.

A CE diz ainda que “para cada período, o Gabinete de Estágios da Comissão determina o número exato de estagiários a atribuir a cada direção-geral, serviço ou agência, em função da disponibilidade orçamental e das condições existentes (dimensão, capacidade de absorção, resultados das avaliações realizadas, etc. ).

De março de 2015 a outubro do ano passado, a CE recebeu quase 141 mil candidaturas a estágios. A esmagadora maioria foi para as áreas administrativas (quase 128 mil candidatos). À área da tradução concorreram quase 13 mil jovens.

A maioria dos candidatos (quase 84 mil) tinha entre 25 e 30 anos de idade.

Na área da tradução, cerca de 3,5% das candidaturas foram bem-sucedidas (os estagiários foram aceites); na área dos estágios administrativos, a taxa de sucesso (de admissão) foi um pouco superior, cerca de 4,7% do total de candidatos.

Isto é, desde marco de 2015, a CE já recebeu mais de 6467 estagiárias e estagiários (452 na tradução e 6015 nas áreas administrativas), indica Bruxelas.