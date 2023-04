Comissão Europeia incentiva empresas à compra conjunta de gás

© João Silva/Global Imagen

A criação de um mecanismo para a compra conjunta de gás natural era tema de debate há anos no seio da União Europeia, mas a discussão sempre foi infrutífera - até agora. A volatilidade nos preços da energia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia levaram, finalmente, Bruxelas a criar uma plataforma europeia que ajude empresas e associações a encontrar fornecedores num ambiente estável. A primeira ronda negocial para uma compra conjunta arranca a 25 de abril, sendo que os técnicos de Bruxelas têm reunido com diferentes players apelando à participação.

A EU Energy Platform (plataforma de energia europeia), que se desenvolve em paralelo com o programa AggregateEU (para atrair fornecedores de gás mundiais), surgiu em 2022 mas só no final de março deste ano é que abriram as inscrições para as entidades interessadas. A iniciativa faz parte dos seis pacotes de medidas da Comissão Europeia para reduzir a dependência europeia do gás russo e reforçar a segurança de aprovisionamento dos Estados-membros.

O mecanismo foi inspirado no esquema usado por Bruxelas para adquirir vacinas durante a pandemia. Ou seja, o objetivo é evitar a especulação nos preços do gás. Como? Segundo explicou fonte da Comissão Europeia ao Dinheiro Vivo, havendo um número elevado de empresas e associações que em conjunto apresenta ao mercado um volume elevado de procura por gás natural liquefeito (GNL), os fornecedores deverão propor preços mais estáveis comparativamente com uma negociação isolada.

"Quanto mais participantes houver, maiores são as hipóteses de encontrarmos ofertas de gás atrativas", defendeu há dias Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pelos trabalhos da EU Energy Platform, na nota que divulgou a referida chamada de participação.

"Não esqueçamos que os setores industriais [europeus] de utilização intensiva de energia consideram que o último ano foi de sobrevivência. Os elevados preços da energia obrigaram muitos a manter os níveis de produção abaixo da capacidade. Temos de inverter esta tendência. A EU Energy Platform foi desenhada para beneficiar a nossa indústria e as nossas famílias. E foi desenvolvido em colaboração com a indústria para que possa produzir resultados em tempo recorde", argumentou o responsável.

#EUEnergyPlatform: The more participants we have, the higher the chances of finding attractive gas deals. Remember that our energy-intensive industrial sectors have dubbed the past year as a year of survival. We must reverse this trend. @Energy4Europehttps://t.co/tfHy3Xh7et - Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) April 20, 2023

Como funciona a plataforma?

Abertas as inscrições para empresas e fornecedores desde março, ocorrerá a 25 de abril a primeira chamada para apresentação de pedidos de compra de gás. No fundo, as empresas e associações inscritas terão de introduzir as suas previsões quanto a necessidades de gás para os próximos 12 meses, explica a fonte da Comissão Europeia.

Esta primeira call prolonga-se até 2 de maio e, apurado o volume da procura por GNL, o processo passa à fase seguinte: fazer corresponder as necessidades de quem procura por gás com as ofertas dos fornecedores também inscritos na EU Energy Platform (quase como se de uma plataforma de encontros se tratasse).

A plataforma criada é agnóstica, sendo desenvolvida pela alemã Prisma. O que faz é montar uma base de dados de potenciais compradores e potenciais vendedores, lista informações de cada um, compila as necessidades de procura por GNL e a disponibilidade do lado da oferta e, nesse sentido, abre um processo de licitação e de consequente "ligação" entre um comprador e um vendedor.

A plataforma europeia de compra conjunta de gás divide os compradores em três tipos: empresas compradoras - entidades que se inscreveram efetivamente para comprar gás -; "compradores centrais" - empresas de grande dimensão do setor energético que podem comprar gás e distribuí-lo junto das empresas de menor dimensão, a troco de uma comissão -; e "agentes de terceiros" - estas entidades não compram gás, mas atuam como representantes das empresas de menor dimensão, auxiliando no processo de aquisição de gás como se fossem um intermediário entre comprador e fornecedor.

Acresce à classificação destes três tipos de potenciais compradores que as empresas com consumos mínimos de 300 gigawatt (GW)/ano podem aceder diretamente à plataforma, ao passo que as empresas cujos consumos são inferiores aos 300 GW/ano só podem participar neste mecanismo através de um representante (ou um "comprador central" ou um "agente de terceiros").

De acordo com fonte da Comissão Europeia, já estão inscritas na plataforma 40 entidades entre compradores e vendedores, sendo que 13 são ou "compradores centrais" ou "agentes de terceiros" - uma dessas entidades é da Península Ibérica, mas a mesma fonte não revelou a identidade nem indicou se é portuguesa.

Técnicos de Bruxelas reúnem com potenciais interessados

Bruxelas quer mais empresas e associações empresariais a participar na plataforma europeia de compra conjunta de gás e, por isso, os técnicos da Comissão Europeia têm viajado pelos diferentes Estados-membros para reunir com o tecido empresarial e apresentar a Plataforma de Energia da UE.

O Dinheiro Vivo sabe que técnicos da Comissão Europeia passaram por Portugal esta semana, tendo reunido com diferentes entidades. Até à publicação deste artigo, não foi possível apurar quais.

Além dos 27 países da UE, podem participar neste mecanismo players da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Macedónia do Norte, Geórgia, Moldávia, Montenegro, Sérvia e Ucrânia.

Cada país tem de garantir uma procura de 15% da sua capacidade de armazenamento

Cada um dos países terá de garantir que as empresas do respetivo país terão de submeter na plataforma uma procura conjunta por GNL equivalente a, pelo menos, 15% da capacidade do país. No entanto, as empresas não ficam obrigadas a realizar compras depois de inscritas.

Ao que foi possível apurar, a previsão da Comissão Europeia é que, nesta primeira call para arrancar com a compra conjunta de gás, fique registada na plataforma uma procura total de 12 a 13 biliões de metros cúbicos (bcm) de GNL.

A segunda chamada para apresentação de pedidos de compra está prevista para o mês de junho. Aliás, cada call ocorrerá de dois em dois meses, a partir de 25 de abril.

Aparentemente vantajosa, a plataforma não veio para ficar. Este tipo de mecanismo ainda não é consensual na UE para se tornar permanente. Para já, a EU Energy Platform durará até 2024.