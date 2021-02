Comissão Europeia lança campanha de consumo de peixe com receitas de 'chefs', incluindo Rui Paula

Peixe © DR

A campanha "Saboreie o oceano" divulga nove receitas de peixe e marisco oriundos de pesca sustentável surge, segundo uma nota de imprensa da Comissão Europeia, numa altura em que pescadores e piscicultores enfrentam o impacto económico de medidas sanitárias relacionadas com o controlo da pandemia da covid-19, tais como os vários confinamentos ou o encerramento de restaurantes e serviços alimentares - que representam os principais pontos de escoamento dos seus produtos.

Com esta campanha, Bruxelas pretende igualmente sensibilizar os consumidores para a importância do consumo local, sazonal e sustentável, defendendo que, quando devidamente produzido ou capturado, o peixe e o marisco podem desempenhar um papel importante numa dieta sustentável, com uma pegada ambiental e de carbono muito menor do que a maioria das proteínas animais terrestres.