Comissão Europeia oferece 80 milhões para financiar vacina para vírus

A Comissão Europeia está disposta a financiar monetariamente a CureVac, empresa alemã que está a desenvolver uma vacina para o vírus Covid-19. A Comissão detalha que o financiamento poderá ir até aos 80 milhões de euros, com o objetivo de “escalar o desenvolvimento e produção da vacina contra o coronavírus na Europa”.

Numa nota, a Comissão Europeia indica que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e Marya Gabriel, comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, discutiram o tema com os gestores da CureVac, através de videoconferência. Na mesma conversa esteve também presente o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento.

A ajuda monetária da Comissão Europeia será disponibilizada enquadrada no programa Horizonte 2020.

“Nesta crise de saúde pública é da maior importância apoiar os nossos principais investigadores e empresas de tecnologia. Estamos determinados a disponibilizar à CureVac o financiamento de que precisa para escalar o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Estou orgulhosa de ter uma empresa líder como a CureVac na União Europeia. A casa deles é aqui, mas as vacinas vão beneficiar toda a gente, na Europa e fora dela”, indica Ursula von der Leyen, citada na nota da Comissão.

A CureVac tem entre os principais investidores o multimilionário Dietmar Hopp, um dos criadores da gigante de software alemã SAP e ainda dono do clube de futebol Hoffenheim. Esta semana, a CureVac esteve no centro de uma discussão sobre a comercialização da vacina – segundo a imprensa alemã, Donald Trump teria tentado negociar a exclusividade da vacina para os EUA. O magnata, conhecido como um dos homens mais odiados do futebol alemão, negou a existência desta negociações. Através de comunicado, Hopp veio a público indicar que “se conseguirmos ser bem-sucedidos no desenvolvimento de uma vacina eficaz, isso deverá ajudar e proteger pessoas em todo o mundo”, rejeitando a ideia de exclusividade.

A vacina que está a ser desenvolvida pela empresa alemã poderá chegar à fase de testes clínicos em junho deste ano, indica a Comissão.

Criada em 2000, esta não é a primeira vez que a empresa é reconhecida pela Comissão Europeia. A CureVac recebeu o primeiro prémio de inovação da União Europeia em 2014, no valor de dois milhões de euros.

Com o surto de Covid-19 em expansão, tendo sido classificado pela OMS como uma pandemia, a Comissão Europeia já anunciou que irá mobilizar até 140 milhões de euros de financiamento público e privado para responder ao vírus.

Neste momento, Itália é o mais mais afetado pelo surto de Covid-19, com mais de 27900 casos confirmados e mais de 2 mil mortos. Espanha conta com mais de 9 mil casos confirmados e 335 mortos.

Em Portugal, foi anunciada esta segunda-feira a primeira vítima mortal do vírus, um homem com mais de 80 anos. Os números mais recentes do Covid-19, revelados pela DGS, dão conta de 331 infetados em Portugal.

A nível global, o Covid-19 já infetou mais de 179 mil pessoas, com a indicação de mais de 78 mil casos de recuperação. O número de mortos ultrapassa os sete mil, com a China e Itália a contabilizar o maior número de vítimas mortais.