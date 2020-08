Comissão Europeia propõe apoio de 81 mil milhões ao abrigo do SURE

Ao abrigo do novo instrumento SURE (apoio para mitigar os riscos de desemprego numa emergência), a Comissão Europeia apresentou ao Conselho a distribuição de um apoio de 81,4 mil milhões de euros a 15 dos Estados-membros. Através de empréstimos, estes apoios têm como objetivo o auxílio no financiamento das medidas postas em prática para salvaguardar empregos.

Em comunicado, Bruxelas indica que, após a aprovação das propostas pelo Conselho, “o apoio financeiro assumirá a forma de empréstimos concedidos em condições favoráveis pela UE aos Estados-Membros”, com estes empréstimos a ajudar os países a enfrentar o aumento das despesas públicas postas em prática para preservação de emprego. “Mais concretamente, ajudarão os Estados-Membros a cobrir os custos diretamente relacionados com o financiamento dos regimes nacionais de redução do tempo de trabalho e outras medidas semelhantes que tenham adotado em resposta à pandemia de coronavírus, em especial para os trabalhadores por conta própria”, indica o comunicado da Comissão Europeia.

Na mesma nota, Bruxelas indica que o mecanismo SURE tem um montante máximo de 100 mil milhões de euros para todos os Estados-membros. Por agora está feita a distribuição da maioria do valor total, com mais de 81 mil milhões destinados a 15 países. Bruxelas indica que Portugal e Hungria também já solicitaram este apoio, estando os pedidos “em vias de avaliação”. O organismo europeu detalha que, no caso dos países que ainda não solicitaram este apoio, ainda há tempo para apresentação de pedidos de apoio.

A proposta apresentada coloca dois dos países mais afetados pela crise de covid-19 na Europa como os principais recetores deste apoio: Itália é o Estado-membro que receberá o maior valor, com 27,4 mil milhões de euros; seguida por Espanha, com 21,3 mil milhões de euros. O menor valor de apoio está destinado à Letónia, com um montante de 192 milhões de euros, e a Malta, que receberá 244 milhões de euros.

A Comissão Europeia propôs a criação do SURE no início de abril, mês em que vários países da União Europeia declararam o confinamento das populações. Bruxelas detalha também que estes empréstimos concedidos ao abrigo deste instrumento assentarão num sistema de garantias a prestar, numa base voluntária, pelos países. “A Comissão prevê a conclusão dentro em breve dos acordos de garantia dos Estados-Membros a celebrar com a Comissão”, é indicado em nota de imprensa.

“Impõe-se fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar o emprego e os meios de subsistência. Hoje demos um passo importante nesse sentido: decorridos apenas quatro meses depois de eu ter proposto a criação deste instrumento, a Comissão propõe disponibilizar 81,4 mil milhões de euros ao abrigo do instrumento SURE para ajudar a proteger o emprego e os trabalhadores afetados pela pandemia de coronavírus em toda a UE. Trata-se inequivocamente de uma prova de solidariedade face a uma crise sem precedentes e atesta o empenho da Europa em proteger os seus cidadãos”, afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.